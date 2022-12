Geister-Lesung an der IGS Achim mit Autorin Christina Wolff

Von: Judith Tausendfreund

Die Autorin Christina Wolff hatte eine Schatztruhe mitgebracht. © Tausendfreund

Achim – Wenn in einer Schatztruhe ein Salzstreuer, eine Kerze, ein Fleischklopfer und ein scheinbar benutztes Taschentuch zusammenkommen, kann man davon ausgehen, dass dies nicht ohne Grund geschieht. Auf die Suche nach dem Zusammenhang zwischen diesen eher merkwürdigen Gegenständen durften sich die fünften Klassen der Integrierten Gesamtschule (IGS) Achim machen, denn diese kamen in den Genuss einer „Geister-Lesung“. Zu Gast an der Schule war Autorin Christina Wolff, die sowohl diese spannende Schatztruhe mitsamt den erwähnten Accessoires als auch ihr Buch „Die Geister der Pandora Pickwick“ mitgebracht hatte.

Die Lesung war von der Leiterin der Schulbibliothek, Steffi Lindenberg, initiiert worden. „Wir bieten einmal im Jahr eine Autorenlesung für unsere fünften Klassen an“, berichtete sie. Schon vor einiger Zeit, damals anlässlich des bundesweiten Vorlesetags, hatte Lindenberg geplant, Christina Wolff in die IGS einzuladen, doch zunächst hatte es terminlich nicht gepasst. „Daher freuen wir uns jetzt ganz besonders über diesen Besuch“, so Lindenberg. Für die Autorin, die mit ihrer Familie in Hannover lebt, war es der erste Aufenthalt in Achim, „und es gefällt mir sehr gut hier“, gab sie schmunzelnd an.

Nach ihrem Studium arbeitete Wolff zunächst als Grundschullehrerin, später nahm sie neben der Arbeit ihre „alte“ Schreibleidenschaft aus Jugend- und Studientagen wieder auf. Entstanden sind inzwischen mehrere Kinder- und Jugendromane, die „Geistergeschichte“, die sie nun vorstellte, war im vergangenen Jahr erschienen. Schon im kommenden Frühjahr wird es ein weiteres Buch geben.

Zu Beginn der Lesung durften einzelne Schüler zur Autorin nach vorne kommen. © -

Die Veranstaltung in der IGS-Bibliothek war eine bunte Mischung aus gemeinsamem Rätseln über die Schatztruhe, gelesenen Passagen und einer Fragestunde. Außerdem zeigte die Autorin mehrere kleine Filme. Darunter befand sich auch ein Trailer zum Buch, der richtig spannend und professionell gemacht war. Einer der Einspieler zeigte aber auch, wie das Buchcover entstanden war und wie das Buch gedruckt wurde – die Schüler erfuhren also viel Hintergrundwissen. So gestaltete sich die 90-minütige Lesung für die Kinder und Jugendlichen informativ, spannend und abwechslungsreich. Am Ende gab es sogar ein Quiz. Die Schüler zeigten sich neugierig und fragten etwa, was man als Autorin so verdient, und auch, wie lange man braucht, um ein Buch zu schreiben.

Außerdem lauschten die Fünftklässler auch ziemlich interessiert der Geschichte, die sich um das Mädchen Fanny dreht. Sie liebt es, Zeit im Antiquitätenladen ihrer Tante Harriet zu verbringen. Doch plötzlich merkt Fanny, dass an diesem Ort voller Raritäten und Geheimnisse äußerst wundersame Dinge vor sich gehen.

Die Schüler hatten sich auf den Besuch der Autorin vorbereitet, indem sie schon mal einen Steckbrief von ihr im Unterricht erarbeitet hatten. Zusätzlich hatten sie sich während der Schulstunde überlegen können, was sie die Autorin fragen wollen. „Das Buch wurde aber vorher nicht besprochen, schließlich sollte es spannend bleiben“, wusste Lindenberg von den Klassenlehrern der Schüler zu berichten. Und spannend wurde es dann auch. „Meine Lesungen sollen Spaß am Lesen und Schreiben wecken, daher arbeite ich gerne mit kleinen Filmen und bringe auch gerne kleine Details mit in diese Lesungen“, so Wolff – und in der Tat machte ihre Veranstaltung den Kindern sichtbar viel Freude und sicherlich Lust auf mehr.