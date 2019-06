Gamma-Abschlussveranstaltung: „Geht hinaus und lasst euch stimulieren“

Schulleiter meldet sich per Brief aus dem Krankenhaus

+ © Laue Besser gehts nicht. Lucy Schindler (links im Bild) und Madita Gerlach schafften den Top-Notenschnitt 1,0. © Laue

Achim – Das Motto „Abipunktur“ – jeder Punkt kostet Nerven“ des aktuellen Abschlussjahrgangs fand Schulleiter Dirk Stelling vom Achimer Gymnasium am Markt (Gamma) gar nicht schlecht. Wenn nämlich Geist und Fleisch an der richtigen Stelle stimuliert würden, könne das zu beeindruckenden Entwicklungen führen, erläuterte er in einem Brief zur Abschlussfeier der Gymnasiasten. Er bezog sich dabei auf -Erkenntnisse der Akupunktur, die aber auch für die Entwicklung eines „Schulorganismus“ bedeutend seien.