Gegner die Zähne zeigen, beim Date punkten

Von: Michael Mix

Der Deutschkurs auf dem Niveau B2 für aus der Ukraine, Syrien und anderen Ländern Zugewanderte mit Dozentin Sandra Althoff hat im Haus der KVHS bereits begonnen. © mix

Achim – Schlagfertig auf eine verbale Attacke reagieren zu können, gelingt in solch einer Situation, in der man sich angegriffen und herabgesetzt fühlt, vielen nicht. Aber wie bei fast allem im Leben kann auch hier Übung weiterhelfen. „Lächeln ist die schönste Art, dem Gegner die Zähne zu zeigen“ heißt ein Kurs, der im Herbstsemester bei der Volkshochschule in Achim angeboten wird.

„Es handelt sich um eine Premiere. Wir haben den Kurs hier erstmals im Programm“, informiert Gitta Stahl, bei der Kreisvolkshochschule (KVHS) Verden fürs Marketing zuständig, im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Haben Sie sich auch schon darüber geärgert, in gewissen Situationen dem Kontrahenten noch Futter für seine Provokation zu geben? In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie zum Beispiel einem Angriff mit Humor begegnen“, verspricht Dozentin Corinna Stuck. Das „Schlagfertigkeitstraining“ findet allerdings erst an zwei Mittwochabenden im Januar im Haus der KVHS an der Waldenburger Straße statt.

„Dort sind wir weiterhin ansässig, auch wenn zuletzt mitunter etwas anderes berichtet wurde“, betont Stahl. Zwar habe die KVHS drei Räume an das aus allen Nähten platzende Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium abtreten müssen, dennoch stünden der Erwachsenenbildungsstätte immer noch sechs Räume im Ostflügel der Schule zur Verfügung.

Sogar eine große Küche sei dort nach wie vor vorhanden. Und die erwähnt Gitta Stahl nicht ohne Grund. „Kochen für (Singel-) Männer“ zähle ebenfalls zu den ganz neuen Angeboten am Achimer Volkshochschul-Standort.

Mit selbst Zubereitetem könne man nicht nur Frauen etwa beim ersten Date beeindrucken, sondern sich auch selbst etwas Gutes tun, sagt Kursleiter Torsten Meinecke. „Traut euch! Selber kochen kann ganz einfach, lecker und gesund sein“, lockt der Profikoch mit 40 Jahren Berufserfahrung, „und der sollte es wohl wissen“, wie Meinecke anmerkt. Die 90-minütigen Kursabende mit gemeinsamem „Probeessen“ laufen montags vom 11. September bis 9. Oktober.

Neu bei der VHS Achim sind nach Angaben von Stahl darüber hinaus zwei „tierische Angebote“, die dazu angetan sind, das körperliche und sonstige Wohlbefinden von Hunden und auch der Person am anderen Ende der Leine zu steigern. Expertin Jane Tan bietet die Kurse „Fitness für Mensch und Hund“ sowie „Fitness für den Hund“. Beide dienten dazu, mehr Bewegung und Abwechslung in die Gassi-Runde zu bringen. Beim ersten Kurs geht es ihr zufolge für Mensch und Tier auf eine etwa einstündige Walkingrunde, auf der Ausdauertraining mit „Fitnessübungen für Hundehalter zum Kennenlernen“ abwechseln. Das zweite Angebot beinhalte „Muskelaufbau, Krafttraining, Koordinations- sowie Mobilisierungsübungen“ für den Vierbeiner.

Die Kreisvolkshochschule verfügt weiterhin über Räume im Ostflügel des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums an der Waldenburger Straße in Achim, betont die fürs Marketing zuständige Gitta Stahl, hier mit dem neuen Programmheft für das Herbstsemester in der Hand. © -

Das Wesen, das nur zwei Beine hat, nutzt diese meistens zu wenig, sitzt viel zu viel. Bewegung tut not, und deshalb gibt es bei der KVHS auch „noch mehr Qigong“. In China werde das schon seit mehr als 2 500 Jahren „zur Lebenspflege praktiziert“, erfährt der Interessierte im Programmheft. Und weiter: „Achtsam geführte Bewegungen, langsam und fließend geübt, verstärken das Strömen der Lebenskraft Qi. Der Körper entspannt sich, die Gedanken kommen zur Ruhe und wir können unserem Alltag mit mehr Gelassenheit begegnen.“ In Achim sind gleich drei Qigong-Kurse neu im Programm.

„Sport läuft an sich immer gut“, stellt Gitta Stahl fest. Bewegungsangebote, ob mit oder ohne Meditationszusatz, seien gefragt. „Yoga und Pilates sind Selbstläufer“, sagt die Marketingexpertin, eine gelernte Redakteurin und ausgebildete Landschaftsplanerin, die bei der KVHS auch den Programmbereich „Umwelt“ leitet. Die Filiale an der Waldenburger Straße biete im Übrigen ideale Voraussetzungen für sportliche Aktivitäten. „Achim hat den größten Gymnastikraum; der ist noch größer als der in Verden“, fügt Stahl hinzu.

Zum Programm im KVHS-Haus zähle auch ein Babysitterkurs. Dieser sei für Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren und laufe an zwei Tagen in den Herbstferien.

Und wie bisher kümmere sich die Kreisvolkshochschule auch weiterhin um die „Arbeitsmarktförderung“. So werde eine Qualifizierung zum Helfer oder zur Helferin in der Pflege angeboten. Des Weiteren gebe es Integrationskurse, in denen die Teilnehmenden unter anderem Deutsch lernen und ein Bewerbungstraining absolvieren können.

„85 Kurse und Sprachprüfungen“ umfasst das Herbstsemester laut Stahl in Achim. Das Programmheft liegt unter anderem in der Geschäftsstelle dieser Zeitung aus.