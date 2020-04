Gegen den Hunger in Corona-Zeiten

Achim - Von Philipp Köster. „Es ist unglaublich: In Deutschland gibt es Menschen, die hungern.“ Diese Erfahrung hat der Achimer Torsten Meinecke gemacht. Und darum schon ein paar Jahre mit einem 50 Frau und Mann starken Freundeskreis aus Achim und umzu die Organisation „Cook & help“ gegründet. Jedes Jahr zu Weihnachten serviert der Küchenchef von Airbus Bremen Obdachlosen ein Galabüfett im Domkapitelsaal an der Domsheide in der Bremer Innenstadt. Meineckes Gäste – auf diese Bezeichnung legt er großen Wert–, die auf Vermittlung der Inneren Mission kommen, lassen sich dann Rinderfilet Wellington, Garnelen und Puter sowie Salate, Beilagen und Nachtisch schmecken. Diese aufwendige Aktion verläuft weitgehend im Verborgenen.

In der Corona-Krise hat „Cook & help“ nun einen Hilferuf von der St.-Egidio-Gemeinde Bremen erhalten. Die Christen kümmern sich um Obdachlose und andere Arme und versorgen sie mit Essen. Denn diese Menschen am Rande der Gesellschaft sind ebenso hart von den Auswirkungen der Pandemie betroffen wie andere Bürger. „Die Innenstadt ist ja tot. Auch die Obdachlosen sind fort. Den Spruch ,Haste mal ‘nen Euro’ hört man kaum“, sagt Meinecke.

Der Kontakt zu den Aktiven von St. Egidio besteht, weil „Cook & help“ am ersten Weihnachtstag in deren Räumen ebenfalls ein Galamenü für Bedürftige zaubert.

Kurzerhand haben sich die Achimer entschlossen, die Essensausgabe auf der Bürgerweide an Samstagen und Sonntagen zu unterstützen und Hunderte Speisen samt Wegzehrung zu kochen und zu verteilen. Damit stillen Meinecke und seine Freunde aus der Region ein wenig den Hunger der Armen. „Die Kirchenküchen in Bremen und die Suppenengel dort haben ja zu.“

Die Gerichte kocht der 54-Jährige in der Küche des Fitness- und Squash-Centers in Achim-Baden, die Inhaber Peter Berleth den Ehrenamtlichen kostenlos zur Verfügung stellt. Chili con Carne, Schnitzel, Gemüse & Co. wird warmgehalten, auch aus hygienischen Gründen, und dann in einem Zelt auf der Bürgerweide noch einmal erhitzt und serviert. „Die Leute kommen oft schon morgens und warten dann auf die Ausgabe.“

Zu dem enormen logistischen und organisatorischen Aufwand kommt noch ein finanzieller. Ein Ausgabetag kostet schließlich etwa 1 000 Euro. Bislang konnte der Freundeskreis die Hilfsaktionen aus eigenen Spendenmitteln bedienen. „Als es losging, haben wir innerhalb kürzester Zeit 4 000 Euro zusammengehabt.“ Es gibt zudem Unterstützung von Sponsoren, seien es Geldzuwendungen oder Sachspenden und Lebensmittel. So freute sich „Cook & help“ über 200 Kilo Obst von der Volleyballabteilung des TV Baden, über Schokoriegel und Fruchtsäfte vom Rewemarkt an der Ueser Kreuzung, über 30 Kilo Hackfleisch für Frikadellen von der Landschlachterei Warmer in Bierden und 500 Euro von der Firma Thöle in Blender und und und.

Warum ist aber „Cook & help“ nicht in der „Heimat“ aktiv? Offenbar gibt es in Achim nicht einen solchen Bedarf, hat der Uphuser festgestellt. Gleichwohl würde Meinecke mit seinem Team eine ähnliche Aktion auch vor Ort auf die Beine stellen, „wenn uns die Stadt Räume zur Verfügung stellen würde“. Die 50 Freunde, die auch Filius Yannick unterstützt, zum Beispiel mit Einkaufsfahrten zum Großmarkt nach Bremen, kennen sich schon seit vielen Jahrzehnten, sind eingespielt und gut vernetzt. Für die nächste Ausgabe am Samstag hat der Koch bereits den Bohnensalat vorbereitet: „Der muss richtig gut durchziehen, damit er schmeckt.“

• Wer sich über die Arbeit von „Cook & help“ eingehender informieren möchte, geht im Internet auf www.facebook.com/mitkochenhelfen/. Eine Spendemöglichkeit gibt es unter www.betterplace.me/cook-und-help-hashtag-mitkochenhelfen. Wer den Airbus-Küchenchef Meinecke telefonisch erreichen möchte, kann das zwischen 18 und 20 Uhr unter 0163/42 09 299 tun.