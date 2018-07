Lädierte Filterkessel im Hallenbad Achim: Instandsetzung für 21.000 Euro

Gefahr durch Keime macht Reparaturen unausweichlich

+ Rund um das noch wasserlose Hallenbad-Becken sieht es zwar ebenfalls noch nach Baustelle aus. Hier fallen aber im Gegensatz zur Filteranlage nur kleinere Routinearbeiten wie das Neuverfugen schadhafter Stellen an.

Achim - Kein Freibad in Achim und auch das Hallenbad geschlossen – wer sich derzeit in dieser Stadt badend im Wasser tummeln möchte, muss schon an die Weser ausweichen. Die Reparaturen im Hallenbad Bergstraße ließen sich allerdings nicht verschieben, da sonst auch Gefahren durch Krankheitskeime gedroht hätten.