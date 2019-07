23. Achimer Kinderstadtfest steht am 8. August unter dem Motto „Bunt und lecker“

Anneke Luig vom Achimer Stadtmarketing muss davor aber keine Angst haben, wenn sie das 23. Achimer Kinderstadtfest plant. Denn diese Veranstaltung in der City nehmen die jungen Gäste gern wahr. „Ich habe einen Profi zu Hause – meine sechsjährige Tochter“, sagt Luig. Und für das Mädchen sei das Kinderstadtfest immer ein tolles Erlebnis.

Wenn man auf das Programm für Donnerstag, 8. August, von 11 bis 18 Uhr schaut, können Luig und die Partneragentur Pep up mit guten Kritiken rechnen. Denn es gibt reichlich zu erleben. Dabei kommen viele Sinne auf ihre Kosten. Denn angelehnt an die Aktion „Achim kocht“ steht das Kinderstadtfest in diesem Jahr unter dem Motto „Bunt und lecker – für Achims kleine Feinschmecker.“

Entsprechend geht es um 11 Uhr mit einem Melonenwettessen los. Bürgermeister Rainer Ditzfeld tritt dabei gegen möglichst viele Kinder an, lädt Anneke Luig ein. Am Nachmittag gibt es noch einen zweiten Durchgang dieses Essens.

+ Auch für dieses Jahr haben Dörte Sittig und Martin Marahrens von Pep up sowie Anneke Luig (r.) vom Stadtmarketing den Verwaltungschef wieder angeheuert. © Bischoff/Köster

Bei einer Mitmachrallye sind dann vor allem die Nasen der Kinder gefordert. „Die Teilnehmer holen sich bei uns am Stand oder an der Tourist-Info Kärtchen ab“, sagt Dörte Sittig von Pep up. Damit geht es zu Einzelhändlern. Dort finden die Kinder Eimer und müssen ihre Nase reinhalten. „Es gilt zu erraten, um was es sich handelt. Das kann lecker sein – aber auch nicht so lecker“, so die Geschäftsführerin der Werbeagentur. Die Kleinen füllen dann die Karten aus und geben sie am Pep-Up-Stand wieder ab. Am Nachmittag gibt es unter den Teilnehmern eine Verlosung.