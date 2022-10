Gaststätten im früheren Achim

Von: Manfred Brodt

Teilen

Marlies Migowsky präsentiert den neuen Kalender für 2023 der Achimer Geschichtswerkstatt vor dem Clüverhaus. © Bartz

Achim – Manches deutet jetzt schon auf den bevorstehenden Jahreswechsel hin: das Wetter, Produkte in Geschäften und auch der neue Bildkalender der Geschichtswerkstatt Achim für das Jahr 2023. Bei ihm dreht sich diesmal alles um Essen, Trinken und Feiern in Achim in den letzten Jahrhunderten.

Marlies Migowsky und Monika Köhler haben historische Fotos und kurze, prägnante Texte zu 33 früheren und auch noch bestehenden Gasthäusern in allen Ortsteilen des heutigen Achims zu einem wunderbaren Kalender im DIN-A3-Format zusammengefügt.

Nicht nur der große Saal des früheren Hotels Stadt Bremen ist auf dem Titelbild zu sehen, sondern im einzelnen auch: die Gastwirtschaft Heinrich Puvogel an der Großen/Kleinen Kirchenstraße, die Alte Bauernwirtschaft von Rühe in der Paulsbergstraße, heute Steakhaus, der Gasthof Drei Kronen an der Ecke Paulsbergstraße/Obernstraße, heute Pizzeria, die frühere Gastwirtschaft Wallbaum an der Ecke Mühlenfeld/Eckstraße, Hotel und Gasthof August Franke an der Obernstraße, später zum „Bahlandschen Haus“ geworden und im Zuge der Stadtsanierung abgerissen, das 1785 gestartete Gasthaus Stadt Bremen Wilhelm Knoche, später zum Hotel Stadt Bremen der Familie Brockmann ausgebaut und im Zuge der Stadtsanierung zur Apotheke, Marktpassage, Wohn- und Bürohaus umgebaut.

Lebendige Geschichte geblieben sind die Kötnerstelle ab 1737, die Schankwirtschaft ab 1867 sowie das Hotel und Restaurant Gieschen. Jahrhunderte Achimer Geschichte sind auch verbunden mit dem 1873 erbauten Achimer Schützenhof, der längst zum Kulturhaus Alter Schützenhof mutiert ist. Untergegangen ist das vor mehr als 100 Jahren gegründete Bahnhofshotel an der Straße Zum Achimer Bahnhof, zuletzt noch als Pizzeria genutzt. Aus dem schon 1873 gegründeten Gasthaus Jäger an der Borsteler Chaussee ist im Laufe der jüngsten Jahrzehnte das Les Amis geworden. Von 1878 bis Ende der 1990er-Jahre reicht die Geschichte der Harzburg an Obernstraße und Lehmkuhle, fortgesetzt durch die heutige Pizzeria. Fast 100 Jahre hat das Gasthaus Stadt Hannover bis 2004 im Achimer Bauernviertel geschafft.

Auch die anderen heutigen Achimer Ortsteile werden in dem Kalender gewürdigt. Schaefers Gasthaus in Uesens Dorfmitte wird vielen noch ein Synonym für gute Gastronomie sein. Geschichtlicher Wandel zeigt sich bei der Entwicklung des Fährhauses auf der früher braunschweigischen Seite Uesens zum griechischen Restaurant nach dem Bau der dortigen Weserbrücke. So wurde auch das ursprüngliche Hirtenhaus in der Ueser Marsch zur geschätzten kulinarischen und geselligen Adresse Hirtenhaus Marsch Anna, in Erinnerung an die resolute Wirtin.

Uphusen ist vertreten mit Ellmers Gastwirtschaft ab 1898, heute Hotel Schulz, mit dem schon 1547 existierenden Wirtshaus an der Uphuser Heerstraße unter den Namen Ellmers, Brandt und Gerken, in dieser Ära auch Hotel, sowie Haberkamps Hotel mit seiner über 100-jährigen Geschichte.

1828 entstand im Zusammenhang mit den Arbeiten für das Badener Hochufer das Gasthaus des Müllers Thies, später bekannt als Gasthaus Cordes und Landhaus Wesermarsch, Restaurant und Hotel der Familie Eggers, auf der gegenüberliegenden Straßenseite ab 1835 ein weiteres Gasthaus des Müllers Thies, das später bis 1971 unter dem Namen Papes Gasthaus viele Besucher aus nah und fern in den Weserort zog und heute noch durch seinen Groschentanz bekannt ist. Dort, wo heute das Seniorenheim Badener Berg steht, hatte früher auch die Diskothek Mic Mac lange für unvergessliche Momente gesorgt.

In jüngerer Zeit sind in diesem Bereich auch noch das Hotel und Wohnprojekt Weserblick mit dem heutigen Restaurant Weserterrassen Badener Berg hinzugekommen. Die Geschichte des Gasthauses Niedersachsen in Baden begann dagegen schon 1859 und endete 2012. Heute dient der große Saal des Gastronomen Quensell dort für Feiern. Vergangenheit ist das Parkcafé im Ölhafen, im Volksmund auch wegen anzüglicher Episoden Café Hemd hoch genannt. Auch das Gasthaus am Badener Bahnhof (1902 bis 1974) und die Alte Wasserburg (1953 bis 2016) sind in Baden Geschichte. Von 1921 bis 1995 nannte auch Badenermoor mit dem Moorkrug eine Gaststätte sein eigen.

Neben dem seit 1878 bestehenden Gasthaus Zur Linde an der Bierdener Marsch existierte früher in dem Ort auch der Gasthof Zum alten Kruge an Kirchweg/Zum Werder.

Der idyllische Ausflugsort Bollen war gastronomisch vertreten mit dem Fähr- und Hirtenhaus und der Strandhalle auf dem Bollener Esch und ist es seit 1900 heute noch mit dem Bollener Dorfkrug sowie mit Osmers Sommergarten, der heute unter dem Namen Deichkind firmiert. Und wer erinnert sich nicht gerne an das Gasthaus Segelken ab dem 19. Jahrhundert, dann Achimer Landhaus und Steakhaus in Borstel sowie an den Gasthof Zum alten Dorfkrug ab 1903, dann Asia Restaurant, in Embsen, heute Spielothek?

Von Manfred Brodt