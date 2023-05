Gastronomie und Radstation auf Baumplatz

Von: Michael Mix

Auf dem Baumplatz will die Stadt eine Radstation errichten. Daneben könnte eine kleine Markthalle entstehen. © Mix

Achim – Der sogenannte Baumplatz wird seinem Namen schon lange nicht mehr gerecht. Auf dem einstigen Grüngelände zwischen Rathaus und Amtsgericht schuf die Stadt vor Jahren etliche Stellflächen für Autos. Nun ist dort weiterer Wandel angedacht. Politik und Verwaltung wollen zumindest auf einem Teil des Parkplatzes Raum für Gastronomie und eine Radstation schaffen.

Damit befasst sich der Ratsa usschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 9. Mai, um 17 Uhr im Ratssaal.

Die von der Gruppe CDU /Johann Meyer im Herbst vorigen Jahres ersonnene Idee, auf dem Baumplatz eine Markthalle zu errichten, um damit die meist wenig belebte City für die Bevölkerung anziehender zu machen, hat dabei in Sachen gastronomisches Angebot den Anstoß gegeben. Nach zwischenzeitlicher interner Erörterung des Vorstoßes der Christdemokraten durch die anderen Ratsfraktionen und die Verwaltung unterbreitet Letztere dem Ausschuss folgenden Beschlussvorschlag: „Die Wirtschaftsförderung wird eine Nutzung durch Systemgastronomie oder eine kleine Markthalle mit Schwerpunkt Gastronomie im Bereich Baumplatz oder Bibliotheksplatz prüfen und bei Bedarf den politischen Gremien zur weiteren Beratung vorlegen.“

Mehr Aufenthaltsqualität soll in Achims Mitte erreicht werden, darüber sind sich zumindest CDU und SPD, die beiden größten Fraktionen im Rat, einig. Aber wie das am besten zu bewerkstelligen ist, bleibt eine offene Frage. Studien zu Markthallen, Gespräche mit Vertretern des Ortsamtes Vegesack und der Stadt Aurich sowie einem Investor zu ihren Erfahrungen mit dieser Art von Treffpunkten habe ergeben, dass Achim eher die Finger davon lassen sollte. Zu diesem Schluss kommt Janina Bochnig aus der Stabsabteilung Wirtschafts- und Standortförderung im Rathaus.

„Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Es gibt etwa 25 Markthallen in Deutschland, die in Großstädten in der Regel gut bis sehr gut funktionieren. In kleineren Städten sind die Erfahrungen eher gemischt. In Bremen-Nord wurde 2007 eine Markthalle in Betrieb genommen, die zwischenzeitlich mangels Erfolg wieder geschlossen wurde und demnächst abgerissen wird“, heißt es in der von Bochnig verfassten Sitzungsvorlage. Und für den Achimer Wochenmarkt erwarte der Marktsprecher ebenfalls „keine Koppelungseffekte“.

Ein privater Investor sei derzeit in Deutschland auf der Suche nach geeigneten Standorten für Markthallen. Die derzeitigen Größen lägen zwischen 3 500 und 7 000 Quadratmetern. „Für Achim wurde eine Mindestgröße von 2 000 Quadratmetern benannt. Dieses würde eine Komplettüberbauung des Baumplatzes bedeuten“, merkt Bochnig an.

Nach Auswertung der Studien und Gespräche empfiehlt die Verwaltung keine Umsetzung einer „klassischen Markthalle“. Die politischen Vertreter in der Steuerungsgruppe Innenstadt hielten es allerdings für notwendig, Treffpunkte rund ums Rathaus zu schaffen. „Insofern wurde darum gebeten, das Thema Systemgastronomie oder Markthalle im Sinne von Bündelung mehrerer gastronomischer Anbieter im Bereich Baumplatz oder Bibliotheksplatz zu untersuchen“, stellt Janina Bochnig fest und betont: „Ausdrücklich soll es nicht zu Konkurrenzen mit dem Wochenmarkt kommen.“

Ein weiteres Thema im Ausschuss ist die auf dem Baumplatz vorgesehene Radstation. Das Mobilitätskonzept der Stadt ziele darauf ab, den öffentlichen Personennahverkehr sowie den Rad- und Fußverkehr zu stärken, auch und gerade in der City, leitet Stefan Schuster, Leiter des Straßen- und Verkehrsmanagements in der Verwaltung, die Sitzungsvorlage ein.

Mit Hilfe des Förderprogramms des Bundes „Umweltschutz durch Radverkehr“ wolle die Stadt zwei weitere Fahrradabstellanlagen errichten. Eine solle noch in diesem Jahr auf der Nordseite des Badener Bahnhofs gebaut werden. „Die Standortauswahl für den Bereich Innenstadt hat sich, aufgrund des geringen Platzes und der Grundstücksverfügbarkeit, als schwierig gestaltet“, lässt Schuster wissen.

Unter Berücksichtigung aller Mobilitätsbedarfe, „beispielsweise der Alltags-, Pendler- und Schülerverkehre“, der zentralen Erreichbarkeit und der Ergebnisse aus der Befragung im Rahmen des Mobilitätskonzepts für die Innenstadt schlägt der Planer vor, die Radstation am „prominent“ gelegenen Standort „Am Marktplatz / Baumplatz“ zu realisieren. Die dort schon vorhandene öffentliche Toilettenanlage werde dabei erhalten und integriert. Der zentrale Standort befinde sich im Eigentum der Stadt und biete bei Bedarf auch eine Erweiterungsmöglichkeit.

Schuster hat die „B+R-Anlage Baumplatz“ mit 112 Radabstellplätzen und einer Fläche für ein Lastenrad konzipiert. Daneben sollen etwa zehn Radbügel entstehen. Dafür entfielen sechs Stellplätze für Autos an der Straße Am Marktplatz und auf dem Baumplatz.

Die geplante Fahrradabstellanlage ist laut Schuster mit „ADFC-genormten Doppelstockparkern“ ausgestattet. Auch sonst sei sie baugleich mit bereits bestehenden Stationen, etwa der am Achimer Bahnhof. „Das gilt konkret für das Zugangssystem, die Beleuchtung, Videoüberwachung und die Einsehbarkeit (transparentes Lochblech und / oder Glas)“, erläutert der Verkehrsplaner. Ergänzend sei auch eine Lademöglichkeit für E-Bikes vorgesehen.

Um den Radverkehr zu fördern und die Nutzungsfrequenz zu erhöhen, soll die Nutzung der Anlage kostenfrei sein. Schließfächer seien derzeit, „auch um das Gesamtkostenbudget einzuhalten“, nicht geplant.

Die Station soll mit einer Reparatursäule – „Fahrradpumpe und gängiges Werkzeug“ – bestückt und das Dach begrünt werden. Den Aufbau einer Fotovoltaikanlage habe die Stadt geprüft, aber als nicht wirtschaftlich eingestuft. „Dafür ist zeitnah vorgesehen, die Solaranlage auf dem Rathausdach zu erweitern“, merkt Schuster an.

Der Verwaltungsmitarbeiter hofft, dass schon bald nach der Beratung im Ausschuss der Bauantrag eingereicht und parallel die Ausführungsplanung vorgenommen werden kann. Die Zeit drängt, mahnt Stefan Schuster. „Die Fertigstellung der Anlage, die Inbetriebnahme und die Abrechnung müssen im Jahr 2024 erfolgt sein, um die Fördergeldvorgaben einzuhalten.“