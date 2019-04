Gastro, Foyer und Generationenwechsel

Kasch unterrichtet Kulturausschuss über aktuellen Stand / Förderung noch bis 2026

+ Dennis Meinken servierte bei der Ortsbegehung den Ratsmitgliedern abschließend in der Gastro ein Erfrischungsgetränk. Foto: DUNCAN

Achim - Von Lisa Duncan. „Ich verbringe mehr Zeit hier als zu Hause“, sogar für seinen Heiratsantrag habe er den Blauen Saal gewählt, erzählt Dennis Meinken, seit vielen Jahren hauptamtlicher Mitarbeiter im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch). In Form von Kurzinterviews, in denen auch die Kolleginnen Susanne Groll und Silke Thomas zu Wort kommen, hat der neue Auszubildende Luca Tietje einen Film über das Kasch gedreht. Den sahen die Mitglieder des Ausschusses für Sport und Kultur am Dienstagabend zum Auftakt ihrer Ortsbegehung in dem Kulturzentrum.