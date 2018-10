Gasgeruch am Bahndamm

Gasgeruch hat am Mittwochnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz an der Ecke Gaswerkstraße und Lerchenstraße geführt. Ein Passant hatte gegen 14 Uhr am Bahndamm Gasgeruch wahrgenommen und daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten riefen wiederum die Feuerwehr zu Hilfe. Die Einsatzkräfte rückten mit mehreren Fahrzeugen und Spezialequipment an, konnten aber in der Luft keine Rückstände eines Gases feststellen. Nachdem sie die Umgebung abgesucht hatten, war der Einsatz nach einer halben Stunde beendet. - cb/Foto: Butt