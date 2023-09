Garagenflohmarkt der Bürgerstiftung Achim mit 300 Ständen an 242 Standorten

Von: Anne Leipold

Teilen

Smilla sortiert Figuren. Was sie mit ihren Einnahmen machen möchte, weiß die Sechsjährige genau. © LEIPOLD

Achim – Kurz überlegt Smilla. „Vier Euro“, sagt sie dann und hat damit zwei ihrer Kinderbücher verkauft. Den Fünf-Euro-Schein verstaut sie sorgfältig in ihrer Kasse, die auf ihrem Tisch mit der weißen Decke steht. Das Wechselgeld muss die Sechsjährige kurz vom Papa holen, dann ist der Verkauf perfekt.

Am Sichtschutz neben ihr hat ihre Mama Sina Günther eine Leine befestigt, an der sie Kuscheltiere, Halstücher und Mützen aufgehängt hat. Darunter hat sie Kinderbücher und weiteres Spielzeug ordentlich aufgereiht. „Das Auge kauft mit“, weiß Sina Günther.

Sie hat die Kinderkleidung nach Größen sortiert und in kleinen weißen Schachteln auf einem langen Tisch platziert. Vergangenes Jahr hatte sie noch beim Achimer Garagenflohmarkt Ausschau nach schönen Dingen gehalten, jetzt ist sie zum ersten Mal mit dabei.

Der Käufer von eben hatte bei ihr bereits Kleidung für seine Sprösslinge gefunden. Und auch jetzt kommt er nicht weit, denn ihm fällt die Puzzlematte auf. Die nimmt er für seine Kinder auch noch mit. Schon hat Smilla weitere fünf Euro verdient. Was sie mit ihren Einnahmen macht? „Eisessen gehen“, verrät sie.

Bei den Nachbarn gibt es Fernseher, Werkzeug, Gläser mit Goldrand, Geschirr von Mutter und Großmutter. „Die Sachen stehen rum und nehmen Platz weg, sind aber zu schade zum Wegwerfen“, sagt Horst Bräuer. Vor zwei Wochen hatte er die ersten Sachen aussortiert. „Bestimmte Sachen habe ich aber zurückgestellt“, verrät er. Eine Waschmaschine, alte Burda-Zeitschriften und Messinglampen hat er schon verkauft. Unter den Interessierten waren weit gereiste, aus dem Heidekreis und Delmenhorst, erzählt er.

Johann Jägers Tochter Katrin ließ die Besucher im Grünen Jäger auch hinter dem Tresen stöbern. © -

Mit dem Auto, auf dem Fahrrad oder zu Fuß schlendern die Menschen durch Achim. Bunte Luftballons, große bunte Schilder und mit Kreide gezeichnete Wegweiser zeigen: Hier geht es zum Flohmarkt. Ganze Einfahrten sind mit Ständen belegt oder entlang des Gartenzauns aufgebaut. Popcorn, Bratwurst, Getränke und Kuchen bieten manche dazu an, so wird der Flohmarkt mancherorts zu einem kleinen Happening. Wohlweislich hat die Bürgerstiftung, die den Garagenflohmarkt ausrichtet, einen Stadtplan mit den Adressen zusammengestellt, interaktiv und als Flyer. Die Auswahl ist enorm. In ganz Achim gibt es 300 Stände an 242 Standorten.

Unter den zahlreichen Adressen findet sich auch der Grüne Jäger in der Verdener Straße. Schon um 10.30 Uhr waren die Ersten da, erzählt Katrin Jäger, Tochter von Besitzer Johann. Zu den Käufern zählte auch Bürgermeister Rainer Ditzfeld, der ein paar Klappstühle gekauft hat. Das Haus ist seit vielen Generationen im Besitz der Familie Jäger, viele Erinnerungen hängen daran, da fällt es schwer, das Inventar zum Verkauf anzubieten. Einige sind nur gekommen, um zu gucken – und um sich an die vielen Partys dort zu erinnern. Andere schleppen das ein oder andere hinaus.

„Die gute Laune gibt es bei uns geschenkt“, sagt ein paar Straßen weiter Manuela Wölker, die sich selbst bestens gelaunt mit den Nachbarn zusammengeschlossen hat, denn „gemeinsam macht es einfach mehr Spaß“. Bleikristall, Motorradhelm, Fritteuse, Blumentöpfe, einen Kratzbaum und Zubehör für den Hund stehen zur Auswahl. Ihre Nachbarin Carola Zimmermann hat vor allem Tupperware und Bücher im Angebot – und das, obwohl sie erst am Tag zuvor in das Haus eingezogen ist. „Ich hoffe, dass ich noch ein paar Sachen verkaufe“, sagt sie. „Wenn so viele teilnehmen, können die natürlich auch alle nicht durch Achim gehen“, sagt Wölker. Trotz bislang eher wenigen Besuchern: „Das Verkaufen macht Spaß“, sagt Meike Buschmann.

Bunte Schilder und Luftballons weisen den Weg zu den Verkaufsständen, die auch mal etwas versteckter lagen. © -

„Und das Zusammensitzen“, ergänzen ihre Töchter Tamara und Nina Marie. Nächstes Jahr sind sie vermutlich wieder dabei, mit Musik, überlegen sie, und vielleicht auch mit Grill.