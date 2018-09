Ganztagsschulen – Stadt Achim setzt auch in Uesen auf die offene Variante

ACHIM - Gleiche Bildungschancen seien eher in einer Ganztagsschule als in einem Halbtagsmodell zu verwirklichen, macht die Schulabteilung der Achimer Stadtverwaltung als Reaktion auf einen besorgten Brief des Elternpaares S. deutlich. Die Beiden hatten wie berichtet moniert, dass eine gebundene Ganztagsschule Eltern in ihrem Grundrecht auf Erziehung der Kinder beschneide.

„Gebundene“, also verpflichtende Ganztagsschulen berücksichtigten nur die Interessen vollzeit-berufstätiger Eltern sowie der Kinder aus benachteiligten Familien, lautete die Kritik. Dabei gebe es etliche Familien, in denen ein Elternteil extra wegen der Kindererziehung zu Hause bleibe oder nur in Teilzeit arbeite.

Seinen offenen Brief hatte das Ehepaar S. nicht nur an Bürgermeister Ditzfeld, sondern auch an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil, an Kultusminister Tonne und nicht zuletzt auch an den Ueser Grundschulleiter Nils Reineke adressiert.

Gemeinsam „mit allen beteiligten Akteuren“ werde auch für diese Grundschule weiter eine Ganztags-Konzeption entwickelt und „in die politische Beschlussfassung eingebracht“, kündigt die Stadtverwaltung an.

Dies geschieht nun zunächst auf der Sitzung des Schulausschusses am Montag, 24. September, ab 17.30 Uhr im Ratssaal. Dort geht um den Elternbrief und die Diskussion darüber, aber gleichzeitig steht der Antrag auf Einrichtung des Ganztagsschulbetriebs an der Grundschule Uesen zum Schuljahr 2020/21 auf der Tagesordnung.

Allerdings ist hier nicht die gebundene, sondern die offene Ganztagsschulvariante geplant.

Die Elternabfrage habe eine Mehrheit pro Ganztagsschule ergeben, hebt die Verwaltung in der Sitzungsunterlage für den Ausschuss noch einmal hervor. Erläuternd heißt es zu der allerdings ebenfalls mehrheitlich favorisierten offenen Variante:

„In der offenen Ganztagsschule finden die außerunterrichtlichen Angebote grundsätzlich nach dem Unterricht statt. Die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten ist freiwillig. Die Anmeldung verpflichtet für die Dauer eines Schulhalbjahres oder eines Schuljahres zur regelmäßigen Teilnahme.“

Die gerade laufenden Bauarbeiten zur Erweiterung der Uesener Grundschule um mehrere Klassenzimmer in einem Anbau dienen ebenfalls dem Ziel, zusätzlichen Raumbedarf eines Ganztags-Schulbetriebs zu befriedigen.

„Wachsende Bedarfs- und Anspruchshaltungen vieler Familien gegenüber den öffentlichen Bildungseinrichtungen, sowohl in Bezug auf den Umfang der Aufenthaltsstunden in der Schulen als auch der sozialen Erziehung als Ergänzung zur Vermittlung des Lehrstoffs sind zu verzeichnen“, macht in der Sitzungsvorlage Bürgermeister Rainer Ditzfeld als Begründung des Ganztagsschulausbaus auch in Achim geltend.

Was die im offenen Elternbrief ebenfalls mit angesprochene Thematik der gesunden Ernährung in der Schule angeht, spricht Ditzfeld von einer „großen Herausforderung“, die es aber wie viele andere Aspekte beim Erstellen des Ganztagskonzepts zu lösen gelte.

Eine Hauptforderung der besorgten Eltern scheint mit der in Uesen beabsichtigten „offenen“ Ganztagsschullösung jedenfalls erfüllt. Als Folgerung aus den Bedenken hatte das Ehepaar S. nämlich „vehement für ein mindestens offenes Konzept“ plädiert, „das Wahlmöglichkeiten lässt und unterschiedliche Familiensituationen berücksichtigt“. - la