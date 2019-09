Ein ganzer Jahrgang im Ruderlager

Die neuen fünften Klassen des Gamma stechen in See

+ Die neuen Fünftklässler lernen sich beim Rudern kennen. Foto: Wilks

Achim – Das Ruderlager gehört zum Achimer Gymnasium am Markt (Gamma) wie das Abitur. Bereits zum 14. Mal nahm der neue Jahrgang 5 an diesem dreitägigen Event im Ölhafen teil, wie Studiendirektor Markus Wilks berichtet. Gemeinsames Zelten, Spiele, Essen, Wanderungen und vor allem Paddeln auf dem Seitenarm der Weser dienten dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Ankommen am Gamma.