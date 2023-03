GamMa-Band Rays vertreten Achimer Gymnasium bei Rosa-Wettbewerb

Von: Marc Lentvogt

Die Mitglieder von Rays haben vor dem Finale noch extra eine dreitägige Probenfahrt eingelegt. © Privat

Die GamMa-Band Rays werden das Gymnasium am Markt in Achim beim Rosa-Wettbewerb 2023 in Bruchhausen-Vilsen vertreten.

Die GamMa-Band Rays vom Gymnasium am Markt in Achim möchte ihrem Namen gerecht werden und in die Gesichter der Zuschauer ein Strahlen zaubern („GamMa-Strahlen“). Sie haben schon einige Auftritte hinter sich, teilweise vor Hunderten Leuten, so bei schulischen Veranstaltungen wie Abi-Feier, Schulkonzerten, Tag der offenen Tür, aber auch bei außerschulischen Festen oder Festivals wie dem „Alle inklusive Festival“ in Bremen oder Stadtfesten in Achim. Dennoch macht sich so kurz vor dem ROSA-Finale so langsam die Aufregung breit.



Die Rays proben jeden Mittwoch nach Schulschluss

Die 15- bis 17-jährigen Schüler der Jahrgänge 10 bis 12 spielen seit 2019 mit insgesamt 14 Musikern zusammen, einige Instrumente sowie der Gesang sind dabei mehrfach besetzt. „Wir sind also eine recht große Band“, sagt die verantwortliche Lehrerin und Leiterin Marlene Warmer.

Geprobt wird jeden Mittwoch nach Schulschluss, dazu kommen regelmäßig längere Extra-Proben. „Zur Vorbereitung auf ROSA gab es sogar eine dreitägige Probenfahrt nach Verden, bei der wir auch verstärkt an der Performance gearbeitet haben.“



Die Bandmitglieder lernen ihre Instrumente in der Regel privat zum Beispiel an der Musikschule. Die Bläser entstammen der Bläserklasse des Gymnasiums. Gespielt werden Stücke aus dem Bereich Rock und Pop sowie auch Soul. Für den ROSA-Auftritt sind die Stücke Proud Mary (Tina Turner), Valerie (Amy Winehouse), Giant (Rag´n´Bone Man) und The day that never comes (Metallica) geplant. wg/vd