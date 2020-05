Gäste kommen zunächst nur spärlich

Kein Ansturm auf wiedergeöffnete Restaurants / „Leute sind vorsichtig und verunsichert“

Achim - Von Michael Mix. Cafés, Restaurants und Hotels in Niedersachsen dürfen seit Montag wieder öffnen – einen Ansturm löste das in Achim allerdings nicht gerade aus. „Die Leute sind sehr vorsichtig und verunsichert, weil es in den vergangenen Tagen eine Fülle von unterschiedlichen Informationen zu den Corona-Lockerungen gegeben hat“, sagt Frank Adler, der zusammen mit Michael Richter das „Atrium“ betreibt. Beide sprachen von einem „sehr verhaltenen Beginn“.