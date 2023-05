Fußballplatz wird zur „Baustraße“

Von: Michael Mix

Die Sportanlage an der Grundschule Bierden wird vom Herbst an für den dortigen Erweiterungsbau weitgehend gesperrt. © mix

Achim – Nach dem nun feststehenden Abstieg der ersten Herrenmannschaft aus der Bezirks- in die Kreisliga hat der 1. FC Rot-Weiß Achim den nächsten Nackenschlag zu verkraften. Die Fußballer dürfen in der kommenden und in der folgenden Saison ihre Heimspiele nicht mehr auf dem angestammten Platz an der Bierdener Schule austragen. Das dortige Sportgelände wird vom Herbst an weitgehend gesperrt und in eine „Baustraße“ umgewandelt.

Dieser Schritt sei notwendig, weil an der benachbarten Grundschule Bierden ein neuer Trakt für den vom Bund von 2026 an vorgeschriebenen Ganztagsbetrieb errichtet werden müsse, informierte Kirsten Jäger, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, am Montag in der Sitzung des Ratsausschusses für Sport und Kultur.

„Während der rund zweijährigen Bauzeit kann der TSV Bierden auf der Anlage weiterhin Leichtathletik betreiben, aber Fußball ist dort dann nicht möglich“, sagte die im Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung für Sport zuständige Kraft. Als Ausweichstätte für die Heimspiele in dem Zeitraum habe die Verwaltung den Kickern von RW Achim den Kunstrasenplatz am Freibad angeboten. Aber das sei vom Vorstand des Vereins abgelehnt worden. „Sie wollen lieber auf echtem Rasen spielen.“

Eine Nachricht, die im Ratssaal für Unmut sorgte. Es handele sich um eine „temporäre Lösung“ bis etwa zum Herbst 2025, schaltete sich Fachbereichsleiter Steffen Zorn ein. Die Materialanlieferung für den Schulbau werde vom Winterweg aus mitten über den Platz erfolgen, dieser werde in der Bauphase mit einem Flies geschützt.

„So bitter es ist – zur Sperrung des Fußballfelds gibt es praktisch keine Alternative“, stellte der führende Verwaltungsmitarbeiter fest. Zum einen sei nur auf dem hinteren Schulhof Platz für den Erweiterungsbau für die Ganztagsschule samt Mensa. Und dann gehe es darum, eine Zufahrt für den Baustellenverkehr zu schaffen. „Alternativ hätten etliche Bäume gefällt werden müssen“, erklärte Zorn. „Oder Betonmischer müssten über den Schulhof fahren.“ Und auch eine Zuwegung über das Kindergartengelände komme ja nicht in Betracht.

Aussagen, die Özgür Görmez (SPD) entrüsteten. „Ursprünglich sollte der Fußballbetrieb während der Arbeiten doch weiterlaufen. Die Baustraße war am Rand des Platzes vorgesehen“, erinnerte der Ratsherr an eine frühere Mitteilung der Stadtverwaltung in der heiklen Angelegenheit. „Das geht doch so nicht.“

Jürgen Kenning (Grüne) pflichtete seinem Vorredner bei. „Den Spielbetrieb über zwei Jahre zu überbrücken, ist ein erheblicher Zeitraum“, merkte er an.

Steffen Zorn setzte in der Sitzung noch einen obendrauf. In der jetzigen Form werde der Fußballplatz auch über die Bauphase hinaus nicht bestehen bleiben können, kündigte er an. Denn für den Betrieb der Ganztagsschule müsse die Stadt zusätzliche Flucht- und Rettungswege anlegen. Dafür werde ein Teil des Spielfelds benötigt. Außerdem sei es erforderlich, die Drainage auf der Anlage zu verbessern. „Wir denken über Lösungen nach. Der Platz könnte eventuell Richtung Winterweg verschoben werden“, äußerte der Fachbereichsleiter.

Und auch für die Fußballer von Rot-Weiß Achim werde die Verwaltung nach einer für alle Seiten akzeptablen Lösung für die nahe Zukunft suchen, versicherte Zorn. Sämtliche Rasenplätze im Stadtgebiet würden nun daraufhin abgeklopft, ob dort nicht RW vorübergehend trainieren und seine Heimspiele absolvieren könne.