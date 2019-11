Funke zum Publikum springt sofort über

Achim - Von Hans-ulrich Knopp. „Na, mitten in der Woche am Dienstagabend ein voller Saal, das ist ja schon was“, freute sich Gepa Lützenberger vom „Haste Töne“-Team, das seit Jahren im Kasch das Konzertprogramm organisiert. Recht hatte sie, war doch der große Saal im Kulturhaus mit rund 170 Gästen gut gefüllt. Alle zusammen warteten mit Vorfreude auf die irische Folk-Band Goitse, die bereits vor drei Jahren klangvolle Spuren in Achim hinterlassen hatte.

Die 2009 im irischen Limerick gegründete Band hat sich musikalisch konstant weiterentwickelt. Die Grundausrichtung bleibt natürlich der klassische irische Folk. Also die Musik, die aufgrund ihrer Dynamik, ihrer Schnelligkeit und ihrer Tonabfolge quasi sofort durch „Mark und Bein“ geht und zu der man – Stichwort „Riverdance“ – am liebsten mittanzen möchte. Nach Tourneen durch die ganze Welt hat sich die Band aber auch anderen Kulturen und Ländern musikalisch geöffnet und baut genau das in ihr eigenes künstlerisches Repertoire mit ein. Irische Tradition gepaart mit internationalen Einflüssen, das macht den Reiz von Goitse aus.

Im Kasch legten die international mehrfach preisgekrönten Musiker gleich richtig los, so dass der Funke zum Publikum sofort übersprang. Das erste Potpourri aus den Stücken „Odds“ und „Bananas first class“ heizte die Stimmung im Saal mit klassischem irischen Powersound mit Volldampf an. Zur kraftvollen, dynamischen Musik wippten alle Besucher geschmeidig vor sich hin, und vereinzelt tanzten Gäste auch Riverdance-mäßig mit.

Dann kam die Stimme, die mit ihrem glasklaren Sopran Schnee schmelzen lässt: Aine McGeeney, zusätzlich noch virtuos an der Violine, sorgte vokal mit den beiden herzzerreißenden Songs „Erin on the Rhine“ und „Henry Joy“ für die Gänsehautmomente am Dienstagabend. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, so mucksmäuschenstill war es beim Gesang der faszinierenden Künstlerin. Tosender, langanhaltender Applaus war ihr gewiss.

Tja, so ging das dann insgesamt knapp zwei Stunden in einer formidablen Mischung aus energiegeladenen „Jigs & Reels“ und herzzerreißenden Songs weiter, die die Zuhörer mitunter auf eine Reise durch das irische Heimatland der Band entführten.

Kurzum, ein tolles Konzert. Colm Phelan an der irischen Rahmentrommel (Bodhran), Alan Reid am Banjo, Tadhg O‘Meachair am Piano und Akkordeon, Conal O‘Kane an der Gitarre und Aine McGeeney an der Violine und mit Gesang lieferten im Kasch einmal mehr ein bestes Beispiel handgemachter Musik ab, die das Zuhören zum Vergnügen machte.