Fünfmal aktuelle Fotokunst auf fünf Achimer Ausstellungen

ACHIM - Motive, wie die Kamera sie sieht, per digitaler Bildbearbeitung verändert, aber auch in reiner Analogtechnik künstlerisch bearbeitet: in mehreren Ausstellungen werden solche Werke unter dem Titel „Zeitspiegel – Sichtweisen aktueller Fotokunst“ gemeinsam vom Kunstverein Achim und dem Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) präsentiert.

Die Kunstvereinsvorsitzende Marita Lingel, ausstellungs-Kuratorin Ingrid Klöpper und Andreas Hein-Köcher vom Kasch erläuterten das Projekt jetzt im Pressegespräch.

„Es ist das erste Mal, dass sich der Kunstverein Achim ein ganzes Jahr dem Thema Fotokunst widmet. Wir möchten damit die Wichtigkeit des Mediums Fotografie als universelle visuelle Sprache herausstellen und fördern“, machte Ingrid Klöpper deutlich.

Wichtige Aspekte der künstlerischen Fotografie seien berücksichtigt und zugleich die Plattform für einen kritischen Dialog gegeben. Insgesamt gehören zum „Zeitspiegel“-Programm fünf Ausstellungen, eine davon in Kooperation mit dem Kasch, sowie zwei Vorträge, ein Workshop, eine Kunstfahrt und eine Filmvorführung.

Der Schwerpunkt der Ausstellungen liegt auf Werken regionaler Fotokünstler. Am 5. März, einem Sonntag, macht Michael Rippl mit seinen digital nachbearbeiteten Polaroid-Aufnahmen den Anfang.

Verfahren der Collage sowie der Montage zählen ebenso zu wichtigen Elementen fotokünstlerischer Arbeit. Die ganz unterschiedlichen Ergebnisse zeigen Caspar Sessler aus Bremen ab 21. Mai sowie Katharina Leinweber aus Hoya ab 6. August.

Sessler konstruiert digitale Collagen und stellt unter Verwendung von historischen Archivbildern Fragen zu Kontinuität, Wahrhaftigkeit und Identität. In Achim wird er besondere Orte fotokünstlerisch in Szene setzen und dazu auch die Achimer „Geschichtswerkstatt“ kontakten.

Katharina Leinweber arbeitet in der klassischen Dunkelkammer. Kompositorische Intuition und ein malerisches Gespür für Zusammenklang sowie Kontraste sorgen dafür, dass ihre Arbeiten erzählerische Momente haben.

All diese drei Ausstellungen sind im Badener „Haus Hünenburg“ zu sehen.

Jeanne Fredac aus Berlin fotografiert analog und dokumentiert. Sie versucht, das Vergängliche aller Dinge, aller Lebewesen und aller Systeme an verlassenen Orten festzuhalten und präsentiert ihre Kunst ab 3. September im Achimer Rathaus.

Das in Achim geborene Geschwisterpaar Kornelia Kirschner-Liss – jetzt Bremerhaven – und Manfred Kirschner – jetzt Berlin – zeigt eine gemeinsame Ausstellung im Kasch.

Die Fotocollagen von Manfred Kirschner zeichnen sich durch kreative Ironie aus. Kornelia Kirschner-Liss dokumentiert in ihren Aufnahmen den Augenblick des Wandels.

Das „Zeitspiegel“-Programmheft ist jetzt beim Kunstverein, im Kasch und im Rathaus erhältlich. - woe