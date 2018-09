Fünf jeweils 241 Meter hohe Windkraftgiganten geplant

UPHUSEN - Fünf neue Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von je 166 und einem Rotordurchmesser von 150 Metern sollen auf einer Fläche von 54 Hektar zwischen Uphusen und Bollen errichtet werden. Eine Gesamtkapazität von 18 Megawatt elektrischer Leistung wäre auf diesem Areal zu erzielen.

Vertreter der Investorfirma Windpark Achim-Bollen GmbH & Co. KG beziehungsweise der wpd onshore GmbH & Co. KG werden auf der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr an heutigen Dienstag ab 17 Uhr im Ratssaal dabei sein, um Näheres über dieses große Projekt zu erläutern und Nachfragen zu beantworten.

Im gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Achim ist der genannte Bereich nach Angaben der Stadtverwaltung bisher noch als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt.

Mit der 2017 abgeschlossenen Überarbeitung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) für den Landkreis Verden war jedoch unter anderem eine Neuordnung der Vorranggebiete für die Nutzung von Windenergie verbunden. Dabei wurde auch das „Vorranggebiet Windenergienutzung Achim-Bollen“ festgesetzt.

Die Stadt Achim hatte sich dafür eingesetzt, die Größe dieses Vorranggebietes zu verringern, was die Kreisverwaltung jedoch nicht berücksichtigte.

Jetzt müsste daher auch der Flächennutzungsplan (FNP) den neuen Festlegungen angepasst werden. Es wären die Flächen zur Windenergienutzung mit einzubauen. Im Ausschuss geht es heute um den Aufstellungsbeschluss für das Änderungsverfahren. Die Anpassung des FNP an die rechtskräftigen RROP-Festlegungen ist verpflichtend vorgeschrieben.

An das Gebiet des geplanten „Windpark Achim-Bollen“ grenzt direkt auf der anderen, Bremer Seite der Autobahn der „Windpark Mahndorf“ mit seinen insgesamt zehn Anlagen.

„Die geplanten Standortflächen der neuen Windenenergieanlagen werden derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt und sind durch ein Netz von Feld- und Wirtschaftswegen erschlossen“, heißt es in der Kurzbeschreibung zum Projekt „Windpark Achim-Bollen“.

Die Erschließung dieses neuen „Parks“ solle zunächst über Wege realisiert werden, die bereits für den Windpark Mahndorf und den Windpark Hemelingen angelegt wurden und zum Teil jetzt noch ausgebessert oder verbreitert werden müssten. - la