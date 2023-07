Führungsvakuum beim Sozialverband vorbei

Von: Michael Mix

Beinahe-Rentner Volker Böttner widmet sich in seiner Freizeit gerne dem Modellbau, künftig aber auch sozialen Fragen. © mix

Achim – Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat in Achim rund 700 Mitglieder, womit er zu den großen Vereinen in der Stadt zählt. Allerdings besaß der Ortsverband zuletzt keinen Vorstand mehr. Deshalb übernahm der Kreisverband Verden kommissarisch die Amtsgeschäfte. Gut ein Jahr lang dümpelte der SoVD Achim so vor sich hin, das Vereinsleben kam praktisch zum Erliegen.

Aber nun gibt es endlich wieder eine Führungsriege vor Ort.

„Böttner ist mein Name. Ich bin der neue Vorsitzende des Sozialverbands in Achim“, meldete sich vor wenigen Tagen ein Anrufer beim Kreisblatt. Volker Böttner, so der vollständige Name des 64-Jährigen, will dem SoVD-Ortsverband mit einem komplett neuen Vorstandsteam nun wieder neues Leben einhauchen. Zumindest 2016, beim 70-jährigen Bestehen der Achimer Gruppierung, war er der mitgliederstärkste im Kreisverband.

Damals und noch bis vor gut einem Jahr hatte Cornelia Czapp das Zepter in der Hand. In ihrer Zeit an der Spitze des SoVD Achim herrschte dort ein rühriges Vereinsleben. Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen rund um soziale Fragen gab es ebenso wie Tages- und Urlaubsfahrten, Klön- und Spielnachmittage oder Adventsfeiern. Aktivitäten, die in den vergangenen Jahren von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen ausgebremst wurden. Und schließlich folgte auf der Jahreshauptversammlung im Frühjahr 2022 noch eine weitere Zäsur.

„Nach zwölf Jahren als Vorsitzende wollte ich nicht mehr für diesen Posten kandidieren“, erklärte Czapp nun auf Nachfrage. „Irgendwann reicht es dann auch.“ Der gesamte Vorstand habe für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung gestanden. „Und es fanden sich keine Nachfolger.“

Wie viele Vereine hatte also auch der Sozialverband in Achim das Problem, dass es immer weniger Leute gibt, die ehrenamtlich Vorstandsarbeit leisten mögen. Eine personelle Lücke, die jetzt jedoch geschlossen werden konnte. Ausgerechnet dank eines Neulings, der sich nach nur einjähriger Mitgliedschaft im SoVD dazu entschlossen hat, Führungsverantwortung zu übernehmen.

„Mein Nachbar Herbert Teppenkamp, der Schatzmeister beim Sozialverband in Achim war, hat mich dazu gebracht, dort einzutreten“, verrät Böttner. Und selbstverständlich gebe es auch inhaltliche Gründe dafür, dass er zusammen mit seiner Ehefrau Cornelia Lange-Böttner diesen Schritt vollzogen hat. „Weil da Hilfe zu erwarten ist, wenn man Beratung benötigt. Zum Beispiel in Mietrechtsfragen.“

Beim Ehepaar Böttner ging es vornehmlich um das Thema Rente. „Meine Frau hatte Fragen zur Erwerbsminderungsrente“, erzählt der 64-Jährige, der nach einem sehr langen, fast 50 Jahre dauernden Berufsleben nun kurz vor dem Ruhestand steht. Da galt es für Volker Böttner, recht komplizierten „Papierkram“ zu erledigen. Und setzte dabei auf die Fachkompetenz beim SoVD. „Die Kreisgeschäftsstelle hat meinen Rentenantrag fertig gemacht“, freut sich der gelernte Maler und Lackierer, der seit 40 Jahren bei Mercedes in Bremen arbeitet, „erst in diesem Job, den längst Roboter machen, und nun schon seit 20 Jahren in der Logistik“.

Ende August ist in der Autoschmiede für Böttner Schluss und damit das Erwerbsleben Vergangenheit. Einen Teil seiner neugewonnenen Freizeit will der baldige Rentner dann für die freiwillige, unentgeltliche Führungsarbeit beim Sozialverband in Achim aufwänden. Schon jetzt rührt er die Werbetrommel für den SoVD.

„Ich habe mit meiner Frau einen Partnervertrag, wir zahlen zusammen lediglich zehn Euro Beitrag pro Monat“, berichtet Volker Böttner. „Einzelpersonen sind mit sechs Euro dabei.“ Und dafür gebe es auch die monatliche Mitgliedszeitung des Bundesverbands. „Da stehen ebenfalls viele nützliche Tipps drin.“

Aber wie kam der 64-Jährige denn überhaupt zu seiner neuen Funktion? Im Juni dieses Jahres habe der Kreisverband eine Informationsveranstaltung in Gieschens Hotel anberaumt, um den Achimer Ortsverband wieder ins Laufen zu bringen. „Naja, gut besucht war die nicht. Von den 700 Mitgliedern waren nur rund 20 da“, gibt Böttner preis. Aber immerhin fünf Leute hätten sich bereiterklärt, Vorstandsarbeit zu übernehmen.

Auf der Jahreshauptversammlung des SoVD Achim am 7. Juli, ebenfalls bei Gieschen und mit etwa gleicher Anzahl von Anwesenden wie beim vorherigen Treffen, seien dann die Wahlen über die Bühne gegangen. „Ich bin zum Vorsitzenden gewählt worden. Aber für die Stellvertreter-Position hat sich leider niemand finden lassen“, berichtet Volker Böttner. Die übrigen Vorstandsposten hätten jedoch besetzt werden können.

Neue Schriftführerin beim SoVD Achim ist die Frau des Vorsitzenden, Cornelia Lange-Böttner, Schatzmeister Thomas Rott. Kerstin Meyer und Heike Teppenkamp fungieren als Beisitzerinnen. Die Vereinskasse prüfen werden Herbert Teppenkamp und Friedrich Thies.

Die Führungsriege sei allerdings erstmal nur bis zum Frühjahr 2024 installiert. Nach den Statuten des SoVD müssten zwei Jahre nach der jüngsten turnusmäßigen Hauptversammlung 2022 im April kommenden Jahres erneut Vorstandswahlen erfolgen, erklärt Böttner und fügt hinzu: „Ich würde dann aber wieder antreten – wenn nicht Gravierendes passiert.“

Und welche Schwerpunkte will der Vorstand bis dahin setzen? „Wir müssen jetzt mal gucken, was die Mitglieder in Achim wollen nach dem Neustart“, antwortet Volker Böttner, der unter Telefon 04202/82605 zu erreichen ist. Ihm schwebe vor, persönliche Kontakte „über Geburtstage hinaus“ zu pflegen. Dazu sollen auch verstärkte Besuche in Heimen beitragen. Überdies plane der Vorstand eine Adventsfeier. Ausflugsfahrten seien dagegen zunächst nicht vorgesehen. „Wir sind ja kein Reiseveranstalter.“

Darüber hinaus wolle der SoVD in Achim politisch Flagge zeigen. „Wenn es zum Beispiel um Barrierefreiheit im Stadtgebiet geht.“