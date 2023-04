Hauen und Stechen in der Führungsspitze

Von: Michael Mix

Das Sportstättenmanagement, die Vergabe von Hallenzeiten an die Vereine, zählt zu den Aufgaben der AAS. archiv © Mix

Achim – Die Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine (AAS) ist aktuell weder eine Gemeinschaft noch arbeitsfähig. Nach gewaltigem Streit innerhalb des ehrenamtlichen Leitungsgremiums auf der Jahreshauptversammlung am 15. März im Rathaus besteht der Vorstand lediglich noch aus dem zweiten Vorsitzenden Klaus Feldmann, während der bisherige Vorsitzende Helmut Kutz, Kassenwart Manfred Schütte und Schriftführerin Kathrin Bock ihre Ämter niedergelegt haben.

Ein Führungsvakuum, das noch mindestens gut einen Monat andauern wird. Für Mittwoch, 24. Mai, 19.30 Uhr, ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung der AAS im Rathaus anberaumt, um einen neuen Vorstand zu wählen.

Bis dahin kann der Dachverband, ein Zusammenschluss der Vereine in Achim, die Sport anbieten, kaum noch seinen Aufgaben nachkommen. Die AAS vergibt vornehmlich Fördermittel der Stadt und Hallenzeiten an die Vereine. Außerdem hat sie nach eigenen Angaben im Internet ein Portal eingerichtet, auf dem viele Informationen rund um den Sport in Achim zur Nutzung bereitgestellt sind. Doch schon über das eigene Tätigkeitsfeld war sich der bisherige Vorstand uneins.

„Kern der Aufgabe der AAS ist, die Interessen der Sportvereine zu vertreten“, äußert Helmut Kutz auf Nachfrage. Doch in jüngster Vergangenheit habe der ehrenamtlich arbeitende Vorstand immer mehr managen müssen, was eigentlich der Job anderer sei. „Die AAS ist nicht der verlängerte Arm der Stadt“, sagt der Ex-Vorsitzende.

Feldmann sehe das anders. In jüngster Zeit hätten die Meinungsverschiedenheiten immer mehr zugenommen. „Es liegt einiges im Argen, was uns nicht passt. Wir wollen mit dem Herrn nicht mehr zusammenarbeiten“, umschreibt Kutz die Querelen innerhalb des Vorstands und die daraufhin von ihm, Bock und Schütte gezogenen Konsequenzen.

Nach drei Jahren an der Spitze der AAS zieht der 74-Jährige nun einen Schlussstrich. Obwohl er noch bis 2024 gewählt gewesen sei, werde er am 24. Mai nicht mehr für den Vorsitz kandidieren, kündigt Helmut Kutz an. Und fügt hinzu: „Ich möchte lieber weiter mein Team, die weibliche C-Jugend des TB Uphusen, trainieren und Leiter der dortigen Handballabteilung bleiben.“

Feldmann habe den übrigen Vorstand beschuldigt, gegen die Satzung der AAS und anderes mehr verstoßen zu haben, sagt die langjährige Schriftführerin Bock auf Nachfrage dieser Zeitung. „Ziel war eindeutig, uns da rauszuekeln.“ Sie und der zweite Vorsitzende seien sich im März auf der Jahreshauptversammlung übel in die Haare geraten. Feldmann habe sie sogar persönlich beleidigt, behauptet Kathrin Bock. Mehr wolle sie dazu aber zumindest vorerst nicht sagen.

Klaus Feldmann spricht gegenüber dem Achimer Kreisblatt von einer „chaotischen Versammlung. So etwas habe ich noch nicht erlebt“. Gegenseitige Anfeindungen hätten den Abend geprägt. Dabei sei die Kritik längst nicht nur an ihn selbst adressiert gewesen. Gegen den Vorsitzenden Kutz habe es „zwei Abwahlanträge“ gegeben.

„Die Satzung und die Geschäftsordnung der AAS wurden von den anderen Vorstandsmitgliedern nicht gelebt“, hält Feldmann seinen einstigen Mitstreitern vor. So sei die Einladung zur Hauptversammlung am 15. März nicht ordnungsgemäß erfolgt. Kutz und Bock hätten es versäumt, alle 24 Mitgliedsvereine der AAS einzuladen. Auch deshalb gebe es nun eine neue Versammlung.

Darüber hinaus wirft Feldmann dem bisherigen Vorsitzenden „Alleingänge in bestimmten Fragen“ vor. Bock wiederum habe „nur die Interessen ihres Vereins, des TSV Bierden, im Blick gehabt“.

Die Kommunikation unter den Vorstandsmitgliedern sei mangelhaft gewesen. „Es wurde kein Austausch gepflegt“, sagt Klaus Feldmann. Die anderen Posteninhaber hätten „nur persönliche Interessen verfolgt“.

Der zweite Vorsitzende, der seit der Gründung der AAS 2014 dieses Amt bekleidet, fällt ein hartes Urteil: „Der übrige Vorstand war nicht an Sacharbeit interessiert.“ Und weil er das gegenüber Kutz, Bock und Schütte auch so kundgetan habe, sei er bei denen in Ungnade gefallen und stehe nun als „Buhmann“ da. „Ich achte eben darauf, dass die von der AAS beschlossenen Spielregeln eingehalten werden“, betont Feldmann.

Immerhin habe ihn der Beirat, der den Vorstand ergänzt, bei seiner Linie unterstützt. „Burkhardt Bless vom TSV Achim, Uwe Everding vom TSV Embsen und Kirsten Jäger, die die Stadt in dem Gremium vertritt, sehen das genauso wie ich.“

Und wenn Kutz behaupte, dass der unentgeltlich tätige Dachverband immer mehr Aufgaben zu wuppen habe, sei das Unsinn. „Die Stadt halst der AAS nicht mehr auf“, sagt Feldmann.

Die Vergabe der Hallenzeiten erledige eine 520-Euro-Kraft, seit Kurzem übrigens eine neue. Nach Zoff mit Teilen des Vorstands habe die bisherige Geschäftsstellenleiterin den Job leider hingeworfen, merkt der „Vize“ an.

Schlangengrube AAS? „Seit dem vorigen Sommer ist es eskaliert“, verrät Klaus Feldmann. Kutz habe „die Zusammenarbeit aufgekündigt“. Selbst ein Krisengipfel bei Bürgermeister Rainer Ditzfeld habe die tiefen Risse innerhalb der Führungsriege nicht mehr kitten können. Früher, als zunächst Helmut Masemann und später Dennis Lorenz Vorsitzende waren, sei der AAS derlei Theater fremd gewesen.

Wie soll es nun weitergehen? „Hoffentlich konstruktiv“, antwortet Feldmann, der in seiner übrigen Freizeit die Tanzsportabteilung des TSV Uesen leitet. Ob er selbst am 24. Mai noch einmal seinen Hut für den Stellvertreter-Posten in den Ring werfen oder sogar für den Vorsitz der AAS kandidieren werde, wisse er noch nicht.

Außer Frage steht für Klaus Feldmann zunächst mal nur, dass das Auseinanderbrechen des sich nicht grünen Vorstands eine „schwierige, bedauerliche Situation“ geschaffen habe: „Die AAS ist aktuell nicht handlungsfähig. Seit März kann auch nicht mehr über Förderanträge von Vereinen im Stadtgebiet entschieden werden.“