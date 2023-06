Frust über die Autos: Embsener Anwohnerschaft zählt im Ausschuss Probleme auf

Von: Christian Walter

Der Verkehr – hier auf der Straße Specken – ist laut Anwohnerschaft Embsens „primäres Problem“. © Christian Walter

Der Verkehr ist laut der Embsener Anwohnerschaft ohnehin schon das „primäre Problem“ des Ortsteils. Im Ortsausschuss wurden nun Probleme wie zu schnelles Fahren und gefährliche Situationen aufgezählt. Dazu kommt derzeit Schleichverkehr wegen der Kreiselbaustelle bei Oyten.

Es waren drastische Worte und dramatische Schilderungen der Einwohnerschaft von Embsen, die am Donnerstag sofort lossprudelten, als es zum Auftakt der Ortsausschusssitzung in die Einwohnerfragestunde ging. Diese wurde von der Ausschussvorsitzenden Isabel Gottschewsky (CDU) vorab bewusst offener gestaltet, damit Austausch und Dialog entstehen konnten. Und das nutzten die im Schützenhaus anwesenden Bürgerinnen und Bürger ausgiebig, denn es ging um das leidige und die Embsener Anwohnerschaft stark belastende Thema Verkehr. „Tempo 30 wird hier nicht ganz ernst genommen“, war noch die harmloseste Beschreibung des Verhaltens einiger Autofahrerinnen und Autofahrer, besonders auf der Straße Specken und im Kreuzungsbereich Breite Straße / Specken / Beekenende. „Die heizen hier, das ist unfassbar! Es staubt alles voll, es wird mit 50, 60 Sachen hier langgefahren, selbst von Treckern“, beklagte eine Anwohnerin der Straße Specken. Von „Lebensgefahr“, vor allem für Radfahrer, sprach eine andere Embsenerin, die zudem auf die angelaufene Badesaison am Oyter See hinwies, wegen der aktuell auch viele Kinder die Strecke mit dem Rad befahren. „Was ich da beobachte, ist erschreckend. Dass da noch nicht viel passiert ist, ist ein Wunder“, lautete eine weitere Wortmeldung.

Die Vorfahrtsregeln im Kreuzungsbereich Breite Straße / Specken / Beekenende werden laut den Embsener Anwohnern häufig ignoriert. © Christian Walter

Der in Embsen zu beobachtende Schleichverkehr wegen des Kreiselbaus bei Oyten kommt auf das ohnehin vorhandene Verkehrsproblem in Embsen noch obendrauf. Wobei sich Achims Erster Stadtrat Daniel Moos, der als Vertreter der Stadtverwaltung anwesend war, noch einmal veranlasst sah, darauf hinzuweisen, dass die Nebenstraßen in Embsen und Borstel von Autofahrern als reiner Ausweich-, Umleitungs- und Durchgangsverkehr nicht befahren werden dürfen, was auch die aufgestellten Schilder zeigen. Vielleicht habe die Ausweisung einer separaten Radverkehrsumleitung durch die Oytener Gemeindeverwaltung über diese Embsener Strecken für Verwirrung gesorgt. „Meiner Meinung nach hätte es diese Umleitung für Fahrräder gar nicht gebraucht, man kann ja an der Kreiselbaustelle absteigen, daran vorbeischieben und weiterfahren“, so Moos. „Das Problem ist aber, dass die Autofahrer sich nicht an die Regeln halten“, brachte der Erste Stadtrat auf den Punkt, was sowohl den verbotenen Schleichverkehr als auch das zu schnelle Fahren angeht.

Bei Beschilderung wurde nachgebessert

Was bezüglich der Beschilderung des Durchfahrtsverbots für Nicht-Anlieger von einem Embsener angemerkt wurde, war, dass es auf der anderen Seite, am Thünen in Oyten, noch gar kein entsprechendes Schild gebe und somit von dort aus das Verbot gar nicht wahrgenommen werden könne. Ein Besuch an der Einmündung Thünen /Wächterstraße in Oyten am Freitag zeigte jedoch: Mittlerweile ist auch dort ein solches Schild aufgestellt worden. Auch unten Am Berg steht eines. Hier bleibt also „nur noch“ das Problem, dass Autofahrer diese Beschilderung ignorieren.

Mittlerweile steht auch in Oyten an der Straße Thünen ein Schild, das auf das Durchfahrtsverbot für Nicht-Anlieger hinweist. © Christian Walter

Polizei zeigt Präsenz

Moniert wurde außerdem, dass die Polizei die Einhaltung der Verkehrsregeln und den Schleichverkehr zu wenig kontrollieren würde. Am Freitag war allerdings durchaus Polizeipräsenz auf diesen Schleichwegen zu sehen. Ja, sie seien deswegen gerade in Embsen und Oyten unterwegs, lautete die Auskunft der Beamten, angesprochen auf deren Gespräche mit passierenden Autofahrern; und ja, das auch regelmäßig, möglichst jeden Tag. Noch bleibe es bei mündlichen Verwarnungen, bald aber gebe es Bußgelder: 50 Euro kostet dann das unberechtigte Befahren der entsprechend beschilderten Nebenstraßen in Embsen, Borstel und Oyten.

Die Polizei zeigt Präsenz auf den Schleichwegen in Oyten, Embsen und Borstel, hier an der Straße Thünen. © Christian Walter

Abseits der derzeitigen Probleme mit dem Ausweichverkehr nannte die Anwohnerschaft noch etwas: Aus Richtung Specken kommend werde an der Kreuzung bei Feuerwehr- und Schützenhaus viel zu oft nicht beachtet, dass der Verkehr auf Breiter Straße und Beekenende vorfahrtsberechtigt ist. Ein Embsener brachte ein Stoppschild ins Gespräch, um deutlicher auf diese Regelung hinzuweisen und Autofahrer zum Anhalten und vorausschauenden Einfahren in die Kreuzung zu bewegen. Für die Straße Specken selbst wünschen sich die Anwohner irgendetwas – Baumstämme, Pfeiler, idealerweise Bodenschwellen – um den Straßenverkehr auszubremsen. „Der Verkehr ist Embsens primäres Problem. Wir müssen den Pkw-Fahrern hier das Leben zur Hölle machen“, fasste ein Anwohner das Anliegen zusammen. Politik und Verwaltung sagten zu, diese und weitere Anregungen in die Verkehrsabteilung im Rathaus mitzunehmen und zu prüfen, was möglich sei.

