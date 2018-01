Früher Bierverlag Budelmann, jetzt Abriss der Nummer 98

Achim - Der einstige „Bierverlag Budelmann“ war einst hier untergebracht, und erbaut wurde das Haus Obernstraße 98 bereits 1905. Im Dezember 2016 kaufte die Grasdorfer Unternehmerin Marion Huhs dieses umfangreiche Gebäude, das jetzt dem Erdboden gleichgemacht wurde.

Zwei Achtfamilienhäuser werden hier neu gebaut, erläuterte Marion Huhs auf Nachfrage. Die Wohnungen auf zwei Ebenen werden zwischen 65 und 110 Quadratmetern groß sein.

In den vergangenen Tagen hatten die Abrissarbeiten an der Obernstraße 98 einiges Aufsehen und Neugierde bei Passanten erregt.

Nicht mehr sanierbar

Sanierbar sei das Haus nicht mehr gewesen, erläutert Marion Huhs, die auch Geschäftsführerin des für den Abriss zuständigen, auf Erdarbeiten spezialisierten Lohn- und Fuhrunternehmens Huhs aus Grasdorf ist.

Zudem seien die Räume des alten, nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes fast gar nicht isoliert gewesen.

+ Bis zum Wochenende hatte der Bagger an der Adresse Nr. 98 schon ganze Arbeit geleistet. © Laue

Bei den Neubauten werde auf jeden Fall die Qualität bei den Arbeiten eine große Rolle spielen, versichert Marion Huhs.

Ausschließlich Mietwohnungen

Wann hier die ersten Familien einziehen können, stehe noch nicht auf den Tag genau fest.

Ausschließlich Mietwohnungen sind in beiden neuen Häusern vorgesehen. Auch an der Borsteler Landstraße in Achim hat das Unternehmen aus Grasdorf schon ein neues Mehrfamilienhaus errichten lassen.

la