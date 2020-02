Capitol: Von früher bekannte DJs legen auf und Certain Souls spielt live

Achim – Das „Capitol“ lebt ein Stück weit wieder auf. Die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) lädt Fans der früheren Kultdisco in Oyten und alle Vergnügungsfreudigen ein, am Samstag, 16. Mai, in die im Gewerbegebiet Bierden aufgebaute Bayernfesthalle zu kommen und eine Menge Spaß zu haben. Denn dann steigt dort im Rahmen der von der Uga veranstalteten Achimer Fachausstellung (Afa) die große „Capitol Revival Party“.

Von November 1992 bis Januar 2012 öffnete das Capitol in Oyten an vier Tagen in der Woche, um das tanz- und feierwütige Publikum zu begeistern. „Ein Traum aus Marmor Licht und Sound“ in dem viele Paare zueinander fanden und den Anfang ihrer heutigen Ehe wagten, heißt es in einer Pressemitteilung der Achimer Firma Solight, die die Afa und das „Revival“organisiert.

Ein Brand am 15. Januar 2012 sollte das ungewollte Ende der legendären Partynächte einläuten. Noch immer, schreibt Solight, werde die Diskothek von vielen schmerzlich vermisst. „Ein kleines Trostpflaster gibt es auf der Achimer Fachausstellung“, sagt Ingo Freitag, Vorsitzender der Unternehmergemeinschaft Achim.

Am 16. Mai wird die Bayernfesthalle, bekannt vom Bremer Freimarkt, zum Tanztempel der Generationen. Einige bekannte Capitol DJs konnten von Solight zusammengetrommelt werden. DJ Frank!e, „Mucker“ der Mainhall. Er war vom ersten Takt bis Ende der 90er Jahre dabei. Marco van Dynen, bekannt als DJ Flying Dutchman, gehörte dem „Cap“-Team in den 2000ern an.

+ DJ Marco van Dynen. Foto: ps

Ein wichtiger, stimmungsbringender Teil ist die Beleuchtung. Auch hier kann die Unternehmergemeinschaft Achim auf ein bekanntes Gesicht aus alten Capitol- Zeiten zurückgreifen. DJ Uli B. drückt die Schalter laut Pressemitteilung wie kein anderer und hat noch heute viele Geschichten im Kopf. „Der Pool im Capitol war ursprünglich für die Kühlung der Laseranlage gebaut. Noch heute sehe ich die Bilder vor mir, wie viele Bekanntschaft mit dem kühlen Nass geschlossen haben“, sagt Uli B. Zwar wird der „Pool“ in der Bayernfesthalle nicht zu finden sein, dafür wird die Partystimmung durch den Mix von Licht und Sound den Gästen schnell das alte Feeling zurückbringen, verspricht der Veranstalter.

Ein zusätzliches Highlight wird die Partyband Certain Souls. „Wo wir auftauchen, geht die Post ab!“ lautet das Motto auf der Website. Seit Jahren sind Certain Souls auf den Partybühnen Norddeutschlands und darüber hinaus unterwegs. Das Repertoire umfasst Klassiker der letzten Jahrzehnte und ergänzt somit die Capitol-Welt.

Für Eilige und Sparfüchse gibt es Tickets für sieben Euro im Vorverkauf unter www.messe-achim.de.