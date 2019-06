Früh auf Trab kommen

Achim – Wenn sich Kinder zu wenig bewegen, führt das frühzeitig zu Rundrückenhaltung oder auch emotional-sozialen Auffälligkeiten, wissen Ärzte. Wer nicht schnell genug reagieren kann, wird zudem häufiger in Unfälle verwickelt. Andauerndes langes Sitzen, wozu Autofahrten beitragen, kann sogar schon bei Kleinkindern Herz und Kreislauf schädigen, wie eine Studie zeigt. Die Kita Achimer Himmelsstürmer stellte deshalb zusammen mit der Innungskrankenkasse (IKK) ein Motorik- und Bewegungsprojekt auf die Beine.

„Die Kleinen stark machen“ lautete ein Jahr lang das Motto. Monatlich kam Physiotherapeutin Sigrid Gáyer aus der in der Aller-Weser-Klinik in Achim angesiedelten Praxis A&O in den Kindergarten an der Halleschen Straße, um mit den Vier- bis Sechsjährigen „systematische Bewegungsförderung“ zu betreiben. Auf dem Programm, das nun endete, standen Muskel- und Haltungsaufbau, Herz-Kreislauf-Training, Wahrnehmungs- und Koordinationsübungen.

Aber nur einmal pro Monat? „Die pädagogischen Fachkräfte haben zwischen den Einheiten die Übungen weitergeführt, so dass sie nun Multiplikatoren sind und das Projekt in den Alltag übernehmen können“, erläutert Kita-Leiterin Ulrike Buhrdorf.

Dem Abschluss des Aktionsjahres wohnten auch IKK-Präventionsfachkraft Stephan Jahn aus Rotenburg und Eltern bei. Für Groß und Klein waren Bewegungsparcours mit Slalomkurs oder Wippe aufgebaut, die nach anfänglichem Zögern von Erwachsenen und Kindern durchlaufen wurden.

Gáyer stand ihnen dabei mit Tipps und mitunter korrigierenden Hinweisen zum Bewegungsablauf zur Seite. Und von Maskottchen Micky, das die Kinder in den vergangenen zwölf Monaten lieb gewonnen haben, gab es dazu manch aufmunterndes Wort.

Am Ende bekamen alle Projektteilnehmer eine Urkunde für ihr Mitmachen und ein Springseil überreicht. Denn zu Hause darf die Bewegung gerne weitergehen. mm