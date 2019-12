Ab 5 Uhr früh musste er hellwach sein

Achim – Um 5 Uhr früh begannen seine Arbeitstage, und wegen zu viel Stress gaben mehrere Mitarbeiterinnen schon nach kurzer Zeit auf. Klaus Uellendahl aber hat immer Spaß daran gehabt, als Marktmeister den Achimer Wochenmarkt zu betreuen. Auch jetzt, mit 74 Jahren, fühlte er sich eigentlich fit genug, noch ein Jahr dranzuhängen. Da spielte die Stadtverwaltung aber nicht mit, und ohne große Verabschiedung hört er daher Ende 2019 auf. Heute ist also sein letzter regulärer Arbeitstag.

Seit 2009 war Uellendahl – anfangs zusammen mit dem Kollegen Manfred Masanek – als Marktmeister tätig und nimmt seit 2011 allein diese Aufgabe wahr. Der in Verden geborene, in Allerdorf aufgewachsene gelernte Elektriker zog 1965 nach Achim, wo er 1970 seine Angelika heiratete. Demnächst steht also die goldene Hochzeit an.

Zunächst war Klaus Uellendahl bei den zur AEG gehörenden Bremer Lloyd-Dynamo-Werken beschäftigt. Nach deren Zerschlagung hatte er Mitte der 90er-Jahre eine neue Arbeitsstelle im Bereich Stadtmarketing der Stadt Achim gefunden. Unter anderem wurden im zehnköpfigen Team Stadtfeste und andere Veranstaltungen vorbereitet. Als Marktmeister musste er im Übrigen dafür sorgen, dass Straßen nicht durch Stände blockiert wurden, und entwickelte auch entsprechende Feuerwehr-Zufahrtspläne für die Wochenmarkttage Mittwoch und Sonnabend.

Um neue interessante Stände nach Achim zu locken, schaute sich Uellendahl regelmäßig und oft erfolgreich auf größeren Märkten der näheren und ferneren Region um. Es gelang fast immer, entstandene Lücken bei den rund 50 bis 55 Wochenmarktständen in der City zu schließen. Interessenten gab es genügend, weil der Achimer Wochenmarkt als einer der bestbesuchten seiner Art weithin einen guten Namen hat.

„Zurzeit suchen wir Verstärkung im Bereich Obst und Gemüse, Süßigkeiten sowie im Essbereich, speziell jemanden, der Salate und Suppen anbieten könnte“, schildern der scheidende Marktmeister und seine Kollegin Janina Bochnig aus der Stadtverwaltung die aktuelle Bedarfslage.

Tacheles reden mit Standbetreibern, wenn diese zugewiesene Standorte nicht akzeptieren oder deren Grenzen überstrapazieren – das muss ein Marktmeister laut Uellendahl ebenfalls können. In vernünftigen Gesprächen mit nicht selten etwas raubeinigen Partnern seien aber meistens akzeptable Lösungen gefunden worden. „Man muss eben bei Konflikten den passenden Ton wählen, darf auf keinen Fall selber gleich aufbrausen, und man sollte niemanden etwa bei der Platzvergabe bevorzugen“, rät Uellendahl auch seinem bis jetzt noch nicht offiziell ernannten Nachfolger oder der Nachfolgerin. Die Vereinigung der Marktbeschicker hat dem 74-Jährigen als Zeichen des Dankes jetzt zum Abschied einen Reisegutschein für zwei Personen geschenkt.

Streng verboten ist es an den Wochenmarkt-Tagen, mit Fahrrädern durch die Fußgängerzone zu rasen. Vor allem Schüler nehmen es damit manchmal nicht so genau. „Aber schon, wenn sie von Weitem meine rote Marktmeisterjacke erkennen, steigen sie meistens ab“, erwähnt Uellendahl noch einen nachhaltigen pädagogischen Effekt seiner Arbeit.

Gefahr, dass nun nach dem Abschied die große Langeweile aufkommt, sieht er kaum. Weiterhin ist der rüstige Rentner als Fußballtrainer aktiv, und außerdem hat er die Hausmeistervertretung samt Bereitschaftsdienst für die „Marktpassage“ in der Innenstadt übernommen. In dem Komplex sind auch rund 50 Wohnungen in Sachen Reparaturbedarf zu betreuen.

Zudem biete das neue Beschäftigungsfeld einen ganz besonderen Vorteil, ergänzt Klaus Uellendahl augenzwinkernd: „Von der Marktpassage aus habe ich auch das gesamte Wochenmarktgeschehen weiterhin im Blick.“ la