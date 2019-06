Fröhliches Fest rund um Achims Wahrzeichen

50-jähriges Jubiläum des Mühlenvereins bietet Programm für die ganze Familie

+ Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld dankt dem Achimer Mühlenverein für 50 Jahre ehrenamtliche Arbeit.

Achim – Traditionsgemäß ist am Pfingstmontag Deutscher Mühlentag. Ebenso ist es Tradition, sich an diesem Tag an der Achimer Mühle beim Mühlenfrühschoppen zu treffen. In Achim kam in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum des Mühlenvereins dazu.