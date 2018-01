Fröhlich, friedlich, regnerisch

Silvesternacht in Achim: Aus Polizeisicht „nichts Aufregendes“ / Im Walde swingt es

+ Seit vielen Jahren Tradition: die Silvester-Familienfeier im Kasch. Im großen Saal feierten die Erwachsenen. Aber auch die Kinder kamen nicht zu kurz. Im blauen Saal wurden Filme gezeigt. Es gab Kinderschminken und auch einen Bereich, wo die Kleinen ihre eigene Feier abhalten konnten. - Foto: Migowsky

ACHIM - Leichter Dauerregen bei neun Grad – so sah der Jahreswechsel 2017/2018 wettermäßig in Achim aus. Zwar gab es neben fröhlichen Feiern auch wieder einige Prügeleien – etwa in Badenermoor. Sachbeschädigungen registrierte die Polizei ebenfalls. Alles aber „nichts Aufregendes“ und sozusagen Routine an Silvester, hieß es zusammenfassend auf Nachfrage am Neujahrstag aus dem Achimer Kommissariat.