Frischeküche kontra Finanzen

Von: Michael Mix

Bisher nehmen die Schülerinnen und Schüler der IGS die Mahlzeiten in der alten Mensa und Nachbarräumen ein. © Mix

Achim – Mit deutlicher Mehrheit, aber längst nicht einhellig, selbst nicht innerhalb von Fraktionen, hat der Rat der Stadt Achim in seiner jüngsten Sitzung das von einer AG entwickelte Verpflegungskonzept für eine Frischeküche in einer noch zu bauenden Mensa an der IGS gebilligt. Es gab 18-Ja-Stimmen von SPD, Grünen und Bürgermeister Rainer Ditzfeld (parteilos) sowie fünf Nein-Stimmen bei acht Enthaltungen.

Die Ratsmehrheit befürwortete des Weiteren, dass die Stadt für die Zubereitung und Ausgabe der Speisen die Räume, die Küchenausstattung, Geschirr und Mobiliar des Speiseraumes zur Verfügung stellt sowie die Betriebs- und Investitionskosten übernimmt. „Über eine weitere Subventionierung der einzelnen Essen, wenn eine Überschreitung des Essenspreises für die Eltern von über vier Euro nicht vermeidbar ist“, will die Politik später entscheiden.

„Wir sind indifferent in der Fraktion“, hatte Vorsitzende Isabel Gottschewsky vor dem Beschluss in der Sitzung bekannt, dass die CDU bei dem Thema keine einheitliche Meinung hat. Sie selbst werde sich der Stimme enthalten, kündigte sie an, während Parteifreunde das Konzept mit Blick auf die Finanzen ablehnten. Die „Haushälter“ bei den Christdemokraten hätten die „große Sorge, dass das mit der geplanten Umsetzung des Mensabaus innerhalb der nächsten zwei Jahre nicht klappt“, sagte Gottschewsky. Denn schon jetzt herrsche Material- und Personalmangel, was die Kosten davon galoppieren lasse. Die CDU schlage deshalb vor, dass die Verwaltung alternativ einen kleineren Mensabau planen solle.

„Wir sollten das Drei-Millionen-Euro-Projekt in der jetzigen Krisenzeit auf den Prüfstand stellen“, bekräftigte CDU-Mann Volker Wrede. Er sage „Nein“ zu dem Konzept, auch weil „erhebliche Personal- und Betriebskosten Jahr für Jahr“ zu erwarten seien.

„Die Bedenken bei diesem Projekt sind rein finanzieller Art“, hakte Hans Baum (FDP) ein. In Sachen Mittagsverpflegung seien doch auch die Eltern gefordert, das dürfe nicht allein Aufgabe der Stadt sein, meinte der Liberale und führte noch einen anderen Aspekt an: Die sechs Grundschulen im Stadtgebiet könnten eventuell bald die Frage stellen: „Warum bekommen wir nicht auch den hohen Standard der IGS?“

Petra Geisler, Vorsitzende der SPD-Ratsgruppe, widersprach ihren Vorrednern. „Wir kümmern uns erstmal um eine gute Lösung für eine Schule“, sagte sie. Außerdem habe sich die Gesellschaft geändert, in vielen Elternhäusern gebe es keine vernünftigen Mahlzeiten mehr. Geisler wandte sich auch gegen eine „vorsorgliche Planung“ eines abgespeckten Mensabaus.

Beim Mittagessen an der 2017 gegründeten IGS Achim herrschten „unhaltbare Zustände“, sagte Dorothee Danèl (Grüne). Die vorhandene Mensa im alten Hauptschulgebäude sei viel zu eng, „inzwischen sind mehrere Räume in einem ganzen Trakt notdürftig für die Verpflegung hergerichtet worden“. Die AG aus Eltern, Schülern und Lehrerschaft habe ein „tolles Konzept“ erarbeitet. „Die Ganztagsschule muss hochwertiges Essen zur Verfügung stellen“, unterstrich Danèl. Und bei 800 Schülerinnen und Schülern an der IGS könne dort eine Frischeküche auch wirtschaftlich betrieben werden.

Nach Angaben der Stadtverwaltung sieht das Verpflegungskonzept einen externen Mensabetreiber vor, der auf eigene Kosten und eigene Rechnung den Betrieb übernehmen soll. Die Ausschreibung dieser Dienstleistungskonzession werde voraussichtlich 2024 erfolgen.

Für die Konzessionsvergabe sind der Verwaltung zufolge Bedingungen erarbeitet worden, die in einem Betreibervertrag festgelegt werden. Als Orientierung diente ein Praxisbeispiel von der zentralen Vergabestelle des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, wobei soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte beachtet wurden.

„Die grundsätzliche Annahme eines wirtschaftlichen Betriebs der Mensa in der IGS Achim setzt eine Befreiung der Pacht- und Betriebskosten voraus“, erläutert Verwaltungsmitarbeiterin Jessica Gödeke. Nur dann könne der Betreiber die Gemeinschaftsverpflegung und die Kioskwaren zu akzeptablen Preisen anbieten.

Anhand einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu Kosten- und Preisstrukturen in der Schulverpflegung wurde laut Gödeke eine grobe Kostenschätzung für die Mittagsverpflegung mit Frischeküche vorgenommen, „bei der ein kalkulatorischer Preis von 6,80 Euro errechnet wurde“. Erfahrungen anderer Kommunen bestätigten solch ein Niveau von um die sieben Euro.

„Bei den derzeitigen Kostensteigerungen im Bau, der Bewirtschaftung und den Lebensmitteln wird dieser Betrag überschritten. Die Preisentwicklung für die nächsten Jahre ist zurzeit nicht absehbar“, merkt Gödeke an.

Für Achim könne von folgenden Kosten pro Mahlzeit ausgegangen werden: Wareneinstandskosten: 1,50 Euro, Personalkosten: 2,65 Euro, kalkulatorische- und Bewirtschaftungskosten: 4,12 Euro, Gesamtkosten: 8,27 Euro.

Nach dem Verpflegungskonzept soll ein maximaler Preis von vier Euro pro Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler nicht überschritten werden. „Diese Maximalgrenze wurde angesetzt, damit die Kosten der Schulverpflegung für die Eltern planbar und stabil sind“, erläutert Jessica Gödeke.

Für die Höhe des Zuschussbedarfs seitens der Stadt hat die Verwaltung die Betriebs- und Investitionskosten auf ein Jahr hochgerechnet. Bei 800 Essern und Verpflegung an vier Tagen in 40 Schulwochen bei Bewirtschaftungskosten von 4,12 Euro betrage die Subvention gut eine halbe Million Euro.