Frische Snacks für kluge Köpfe: Übergangslösung bis zum Mensa-Bau: Abo Tuncel eröffnet Pausenkiosk an der Achimer IGS

Von: Dennis Bartz

Carlotta und Max aus der 7a freuen sich über den Kiosk, den Abo Tuncel in der IGS eröffnet hat. Montags und mittwochs erhalten Schüler dort frisch belegte Brötchen. © BARTZ

Achim – Wann die Achimer IGS-Schüler zum ersten Mal in ihrer neuen Mensa speisen werden, ist weiter offen. Spätestens Anfang 2025 sollen Stand jetzt die ersten Gerichte über den Tresen gehen.

Um die Pausenversorgung mit Speisen und Getränken bis dahin zu verbessern, haben der Vorstand des Schulfördervereins und der Elternbeirat in Absprache mit Schulleiterin Kerstin Albes-Bielenberg nun selbst für eine Übergangslösung gesorgt.

Die vorherrschende Situation bereitete den Beteiligten bereits seit einiger Zeit Magenschmerzen: Denn viele Schüler kommen ohne Frühstück und Pausensnack in die Schule oder verlassen heimlich den Schulhof, um sich einen Schokoriegel oder anderen Süßkram im nahe gelegenen Supermarkt zu holen, den sie dann eilig auf dem Rückweg essen müssen, um pünktlich zum Unterrichtsbeginn zurück zu sein.

„Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir Abo Tuncel überzeugen konnten, einen Kiosk im Gebäude der alten Realschule zu eröffnen“, berichten die beiden Fördervereinsvorstandsmitglieder Nicole Sauer-Böhnke und Svenja Kerkhoff im Pressegespräch.

Montags und mittwochs in der ersten und zweiten großen Pause, 9.15 bis 9.35 Uhr sowie 11 bis 11.20 Uhr, erhalten die Schülerinnen und Schüler ab sofort alles, was sie brauchen, um ihren kleinen oder großen Hunger zu stillen.

Hinterm Verkaufstresen steht „Abo“, der bereits seit zehn Jahren einen Kiosk im Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium sowie das nach ihm benannte Bistro im Hallenbad betreibt. „Man kann also sagen: Ich kenne mich aus und weiß, was ich tue.“

Als der Förderverein der IGS auf ihn zugekommen war, musste er nach eigenen Worten nicht lange überlegen: „Ich habe schließlich selbst Kinder und bin mir deshalb darüber bewusst, wie wichtig es ist, dass sie während der Schulzeit etwas Nahrhaftes zu sich nehmen.“

Deshalb lege er auch großen Wert darauf, dass vor Ort alles frisch zubereitet wird. Erst kurz vor dem Pausenklingeln verteilt er die Laugenstangen, Sesamringe, Schnitzel- sowie Frikadellenbrötchen und vieles mehr in der Auslage. Süßkram suchen die Schüler dort vergeblich: „Bei uns gibt es keine Schokoriegel wie Snickers, und auch keine Cola oder Red Bull. Wir verkaufen ausschließlich Mineralwasser und verschiedene Schorlen.“

In Zukunft möchte er das Angebot auf die Wünsche der Schüler anpassen und weiter ausbauen: „Im Winter kommt Pizza bestimmt sehr gut an“, glaubt der erfahrene Gastronom, der zunächst nur für die kommenden drei Monate zugesagt hat und in dieser Zeit herausfinden will, ob das Projekt für alle Seiten eine Win-Win-Situation ist.

Wenn sich das Angebot eingespielt hat und die Menükarte steht, will der Förderverein der IGS den Kioskbetreiber mit einem besonderen Geschenk unterstützen: „Wir haben ihm einen Gutschein für die Gestaltung und den Druck von Plakaten überreicht“, erklärt Svenja Kerkhoff.

Der Vorstand bedankt sich zudem bei Schulleiterin Kerstin Albes-Bielenberg und Inge Möcker von der Stadt Achim: „Beide haben uns bei unserem Vorhaben stark unterstützt“, so Sauer-Böhnke.

Und was sagen die Schüler? „Wir finden das Angebot sehr wichtig, denn viele Schüler kommen ohne Essen zur Schule“, sagen Carlotta und Max von der 7a.

„Wenn beide Elternteile arbeiten, kommt das gemeinsame Frühstück oft zu kurz. Und besonders die älteren Schüler finden es ,uncool‘, sich ein Pausenbrot einzupacken“, erklärt Abo Tuncel, der auf ähnlich guten Umsatz wie im Cato hofft: „Wenn das klappt, möchte ich das Angebot gerne auf dienstags und donnerstags erweitern.“