Friedhöfe im Fokus

Achim - Von Ingo Schmidt. Zu einem Fotowettbewerb laden die St.-Laurentius- Gemeinde und die Stadt Achim sowie Gewerbetreibende rund um die Achimer Friedhöfe bereits jetzt für die Aktion „Tag des Friedhofs“ am 20. September 2020 ein. Angela Krtschal von der evangelischen Kirchengemeinde und die Stadt Achim als Träger der Achimer Friedhöfe sowie Friedhofsgärtner Andreas Noltemeyer, Steinmetz Jens Spieler und die Bestattungsinstitute Wellborg, Gebein und Borstelmann stecken bereits tief in der Planungsphase.

Der Fotowettbewerb mit dem Titel „(Un)bekannte Blickwinkel auf unsere Friedhöfe“ flankiert ein buntes Rahmenprogramm mit Führungen, Vorträgen und Lesungen. „Wir möchten den Wettbewerb bereits jetzt ankündigen, damit den Teilnehmern ausreichend Zeit bleibt“, erklärt Angela Krtschal. Die Initiatoren suchen stimmungsvolle Eindrücke, die Achimer Friedhofsanlagen in ihrer ganzen Bandbreite darstellen.

„Mit der Aktion möchten wir unsere ursprüngliche Bestattungskultur wieder ins Bewusstsein der Menschen rücken“, erklärt Andreas Noltemeyer, „denn eine Grabanlage ist nicht nur ein Kostenfaktor, sondern sie kann uns viel zurückgeben.“ Sie könne Trost und Ruhe spenden oder aber als Treffpunkt dienen, an dem Hinterbliebene miteinander ins Gespräch kommen. Darüber hinaus erfüllen Friedhöfe auch eine wichtige ökologische Funktion im städtischen Umfeld und bieten vielen Tieren einen Lebensraum.

Wer am Fotowettbewerb teilnehmen möchte, kann bis zu fünf Bilder bei der St.-Laurentius-Gemeinde, Pfarrstraße 3, in Achim einreichen. Fotoabzüge nehmen die Organisatoren mit einer Größe von 20 x 30 Zentimetern an. Digitale Bilder sollten eine Mindestauflösung von 300 dpi erreichen. Einsendeschluss ist der 1. Juli 2020. Den besten drei Einsendungen winken „tolle Preise“, wie es heißt, und alle Fotos werden im Gemeindehaus öffentlich präsentiert. Digitale Fotos nehmen die Initiatoren unter der E-Mail-Adresse kg.achim@evlka.de entgegen. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite www.st-laurentius-achim.de oder unter Telefon 04202/ 2248.