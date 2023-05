Warten auf die Steilkurve: Freunde richten Dirtpark im Achimer Stadtwald her

+ © Leipold Dennis Toppe (links) und Sören Ahrens verpassen einem der Sprünge den letzten Schliff. © Leipold

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anne Leipold schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Für die freiwilligen Helfer beim Dirtpark im Achimer Stadtwald geht es auf die Zielgerade: Demnächst haben BMX- und Mountainbikefahrer die Möglichkeit, dort ihre Sprünge zu trainieren.

Achim – Wie viele Stunden sie in den Umbau des Dirtparks im Achimer Stadtwald, auch bekannt als Öllager, gesteckt haben, das kann Sören Ahrens nicht beziffern. Dass es sehr viele sein müssen, da sind er und seine Mitstreiter sich einig. Anderthalb Jahre lang haben sie etliche ihrer freien Wochenenden im Stadtwald verbracht, um die Sprünge und Kurven für die Mountainbike- und BMX-Fahrer auf Vordermann zu bringen – mit Radlader und Bagger gingen sie dabei zu Werke.

Die meiste Arbeit aber bewerkstelligten sie mit Schubkarre, Schaufel und Harke, oft bis zu sieben Stunden am Tag – eine Herkulesaufgabe. Nun sind sie jedoch am Ende der Plackerei angelangt. Am vorigen Wochenende gaben sie der Strecke den letzten Schliff. Insgesamt 55 Kubikmeter Lehm haben die Männer um Ahrens verbaut, darunter sein Bruder Torben sowie Jörn Elfers, Pierre Prüs, Nikias Linda und Dennis Toppe. Oft genug hatte ihnen das Wetter dazwischen gefunkt.

Wetter wirft Planungen zurück

Bodenfrost und Nässe zogen die Arbeiten in die Länge. Damit der Radlader zum Aufschütten und Formen aufs Gelände konnte, musste der Boden trocken sein, damit er nicht im Matsch versank. Gleiches galt für die mit Lehm beladenen Lkw. Zuletzt im vergangenen Sommer hatte heftiger Regen die Bahn in Mitleidenschaft gezogen. „Das hat uns ziemlich zurückgeworfen“, erinnert sich Sören Ahrens. Die vergangenen drei Wochenenden aber meinte es das Wetter richtig gut mit den Helfern, sodass sie ein gutes Stück vorangekommen sind.

„Zuletzt haben wir die mittlere Spur aufgeschüttet und geformt“, erzählt Ahrens, der enttäuscht ist, wie wenig Unterstützung er und seine Freunde letztlich bei den Arbeiten erhalten hätten. Oft seien sie gefragt worden, wann der Dirtpark endlich wieder befahrbar sei, mitgeholfen hätte aber kaum jemand. „Meistens waren wir zu fünft am Werk.“

Unser Plan ist es, später hier auch zu fahren – aber nur fahren, das geht auch nicht.

Glücklicherweise gibt es aber auch Ausnahmen, wie zuletzt am Samstag mit Marcel Jähnik und Malte Nienstedt aus Riede. „Das ist eine tolle Sache hier, und der Park sieht schick aus“, findet Jähnik. Beide haben sich kurzerhand Schaufel und Harke geschnappt, als sie erfuhren, dass wieder gearbeitet wird. „Unser Plan ist es, später hier auch zu fahren – aber nur fahren, das geht auch nicht“, sagen beide, die gerne wieder mit anpacken, wenn erneut Hilfe gefragt ist und es ihre Zeit zulässt.

Oft genug war das Team damit beschäftigt, die Schäden auszubessern, die ungeduldige Biker auf der frisch hergerichteten, aber noch nassen Strecke verursacht haben. „Wenn der Lehm nicht getrocknet ist, ist er wie Wackelpudding“, erklärt Sören Ahrens. „Die Absperrungen sind hier nicht umsonst.“ So mussten sie die hinterlassenen Rillen reparieren und die abgebrochenen Kanten ausbessern. Einiges an Müll räumten sie außerdem jedes Mal aufs Neue weg.

Von Freude zu Frust

Aus der anfänglichen Freude auf das Projekt wurde mitunter großer Frust. „Anfangs waren wir top motiviert“, sagt Ahrens. „Jetzt sind wir an dem Punkt, den Park fertig zu machen und uns dann auszuklinken.“ Zumal jetzt die Saison in den Bikeparks startet, die er und seine Freunde genießen wollen.

Trotzdem überwiegen die Freude und der Stolz auf das Geschaffte im Dirtpark, der über zwei „Lines“ befahren werden kann und elf Sprünge hat. „Hier ist für jeden etwas dabei, ob Jung oder Alt, Anfänger oder Fortgeschrittener“, sagt Ahrens, der mit seinem Bruder und Toppe oft in den Bikeparks im Harz unterwegs ist und sich dort Ideen geholt hat. „Wir haben ganz nach unseren Vorlieben gebaut, aber nur da, wo es erlaubt war.“

+ Um die Feinheiten an der Steilkurve kümmert sich Torben Ahrens. © -

Der Plan für die Strecke war von der Stadt Achim vorgegeben, von dieser erhielten sie auch die notwendigen finanziellen Mittel von insgesamt 6000 Euro, um das Material und Werkzeug zu beschaffen sowie die Miete für die Maschinen zu bezahlen. Die anfänglichen 3000 Euro hatten aufgrund der Preissteigerungen nicht ausgereicht.

Die Freunde hoffen, dass sich mit der Zeit Leute finden, die sich für den Dirtpark engagieren, damit die anfallende Arbeit künftig besser aufgeteilt werden kann. Vielleicht finde sich auch ein Verein, der das in die Hand nehmen könnte, teilen sie ihre Überlegungen zum demnächst wieder befahrbaren Dirtpark mit. Jetzt müssen die Sprünge und Steilkurven nur noch durchtrocknen, dann stehen die Probefahrten an, um zu schauen, ob die Landungen wie geplant klappen, im Zweifel wird noch einmal nachgebessert. Nach der umfangreichen Arbeit dort sind sich die Freunde einig: „Wir haben schon richtig Bock, hier zu fahren.“