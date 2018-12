Aus Freude über Krankenhaus-Entlassung: Männer trinken Alkohol und landen gleich wieder im Krankenhaus

Achim - Die Freude währte nur kurz: Zwei Männer, die sich zuvor in der Aller-Weser-Klinik kennengelernt hatten, feierten ihre bevorstehende Entlassung ausgiebig, gerieten dann in einen handfesten Streit und landeten gleich wieder im Krankenhaus.

Der Reihe nach: Nach Angaben der Polizei haben sich am frühen Freitagnachmittag ein 24-jähriger Mann aus Osterholz-Scharmbeck und ein 26-jähriger Achimer in der Aller-Weser-Klinik kennengelernt und aus Freude über ihre bevorstehende Entlassung in der Haltestelle erhebliche Mengen Alkohol getrunken.

Die Stimmung schlug allerdings aus unklarem Grund um, so dass sich an der Bushaltestelle vor der Aller-Weser-Klinik eine Prügelei entwickelte. Anwesende Passanten trennten die Kontrahenten zunächst. Dennoch mussten zwei Streifenbesatzungen der Achimer Polizei einschreiten und den hochaggressiven und wüst schimpfenden Achimer fesseln.

Dieser wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur Behandlung in das Rotenburger Krankenhaus gebracht. Der Mann aus Osterholz-Scharmbeck wurde unterdessen wiederholt bewusstlos und von einem weiteren Rettungswagen in das Achimer Krankenhaus gebracht. Beide Streithähne wurden lediglich leicht verletzt.

ots/hh

