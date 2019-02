Schrullig verpackte Alltagsereignisse

+ © Foto: Schmidt Wortgewandt richtete Werner Momsen, alias Detlef Wutschik, im Kasch seinen Blick auf „Befindlichkeiten“. © Foto: Schmidt

Achim - Von Ingo Schmidt. Komplett up Platt - dat künn väl verknusen! Wenn Werner Momsen zu „Siene Show up Platt“ einlädt, wird die Hütte voll. So auch in zwei Vorstellungen am Sonntagnachmittag und -abend im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch), als das Hamburger Styropor-Klappmaul seine charmanten Weisheiten versprühte und der ausverkaufte große Saal einmal mehr nahezu aus allen Nähten platzte.