Freiwilliges Engagement ist vielfältig

Von: Michael Mix

So wie hier hilfreiche Kräfte im Repair-Café leisten in Achim hunderte Bürgerinnen und Bürger wertvolle ehrenamtliche Arbeit.

Achim – Das Repair-Café Achim ist nun sogar für den Deutschen Engagementpreis nominiert worden. Viele in der Weserstadt wissen inzwischen, dass sie defekte Gegenstände dienstagnachmittags zum Bürgerhaus Bierden bringen können, wo Ehrenamtliche mit technischem Sachverstand und handwerklichem Geschick die Sachen zum großen Teil wieder in Ordnung bringen.

Aber es gibt vor Ort noch deutlich mehr Vereine, Initiativen und Kräfte, die sich freiwillig und überwiegend unentgeltlich für die Allgemeinheit ins Zeug legen.

„Das freiwillige Engagement in Achim ist bunt und vielfältig“, stellt Svenja Meyer von der Stadtverwaltung fest. Sie muss es wissen. Denn Meyer arbeitet in der Freiwilligenagentur im Rathaus. Für sie ist klar: „Dieses Engagement hält die Gesellschaft zusammen und sorgt dafür, soziale Herausforderungen zu lösen oder zu umgehen.“

Nach Kenntnis der Freiwilligenagentur gibt es knapp 100 Vereine und annähernd 20 Initiativen in Achim. Die ehrenamtlich Tätigen engagieren sich Meyer zufolge in vielen unterschiedlichen Themenfeldern wie zum Beispiel Sport, Brandschutz, Integration, Kultur, Umweltschutz oder Seniorenarbeit.

Auf Anfrage der Ratsgruppe SPD hat die Verwaltungsmitarbeiterin eine Übersicht über das freiwillige Engagement in Achim erstellt. Dabei habe sie sich auf den Vereinsverteiler der Agentur und „Übersichten, die in den Bereichen Sport und Feuerwehr vorliegen“, gestützt, aber auch eigene Recherchen vorgenommen, erklärt Meyer und merkt an: „Der Überblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.“

Die Liste reicht von Abba („Achimer Bürger helfen Bürgern in Achim“) über den Nabu bis zum Stamm der Wikinger im Bund Deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Während der größte Verein im Stadtgebiet, der TSV Achim, rund 1 700 Mitglieder zählt und eine Vielzahl von Sportarten anbietet, sind es beim Repair-Café gerade mal 18 Helfer und Helferinnen, die nahezu jede Woche im Einsatz sind.

Bewegungsangebote stehen in Achim obenan. 29 Sportvereine sind laut Svenja Meyer in der Stadt gelistet. Viele spielen regelmäßig und von ehrenamtlichen Kräften organisiert Fußball, Handball oder Golf, andere treiben in der Gemeinschaft Gymnastik, schwimmen, schießen, tanzen oder turnen. Der Behindertensportverein bietet Rehabilitationssport an.

Hunderte Achimer und Achimerinnen engagieren sich freiwillig in den sechs Ortsfeuerwehren von Baden bis Uphusen und sind damit Helfer in der Not. Das gilt ebenso für die Mitglieder des Technischen Hilfswerks.

Bei ihrer Auflistung in einer Sitzung des Sozialausschusses vergaß Meyer auch nicht die sechs Schützen- und die acht Kulturvereine in Achim zu erwähnen. Darüber hinaus gebe es etliche Fördervereine, die Kindergärten, Schulen und die Feuerwehren unterstützten.

Wertvolle Arbeit für Einzelne und das Allgemeinwohl leiste nicht zuletzt eine Vielzahl von „sozialen Angeboten“. Beispielhaft stehen hierfür die Achimer Tafel, der Bürgerbusverein, „Gemeinsam mit Senioren“ oder die Achimer Arbeitsgruppe von Terre des Hommes. Aber auch der örtliche Ableger des Sozialverbands Deutschland, vom VdK, die Hospizhilfe, das Rote Kreuz, der Rotary- und der Lions-Club sowie die Bürgerstiftung zählen dazu.

„Ehrenamtsarbeit ist unbezahlbar“, betonte Marco Bruns, zweiter Vorsitzender des TB Uphusen, in der Sitzung des Sozialausschusses. Ein derartiges Engagement gelte es wertzuschätzen. „Freiwillige Arbeit sollte honoriert werden“, sagte Bruns. Dies könne auch mit Hilfe von Sponsoren erfolgen.

Der TB Uphusen habe im vorigen Jahr eine „Talentbörse“ eingeführt, informierte das Vorstandsmitglied. Da könne jeder und jede reinschreiben, wozu er oder sie Lust habe, denn zu erledigende Aufgaben fielen in einem Verein reichlich an. „Das wird gut angenommen“, zeigte sich Bruns zufrieden.

Künftig wolle der TBU verstärkt Angebote in Ganztagsschulen machen, kündigte er an. Davon könnten sowohl die Schülerinnen und Schüler profitieren als auch der Verein. „Das machen wir nicht zuletzt, um Nachwuchs zu gewinnen“, gab Marco Bruns freimütig zu.

Denn Ganztagsbetrieb in Schulen bedeutet nicht nur für den TB Uphusen eine Herausforderung. Auch andere Vereine sowie Kinder- und Jugendfeuerwehren fürchten dadurch auszubluten.

Soweit darf es nicht kommen, sind sich freiwillige Funktionsträger und Hauptamtliche bei der Stadt einig. Sie würdigt ehrenamtliches Engagement schon seit vielen Jahren mit dem „Achimer Ehrenpreis“. Das nächste Mal werden einzelne Personen und Gruppen damit in einer Feierstunde am 24. August ausgezeichnet.