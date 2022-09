Freispruch für die beiden Angeklagten

Als Paketboten getarnt, sollen zwei Männer einen Achimer überfallen haben. symbol © polizei

Achim/Verden – Im Fall eines vier Jahre zurückliegenden besonders schweren Raubes in Achim, bei dem sich die Täter als DHL-Boten ausgegeben hatten, hat die 2. Große Strafkammer des Landgerichts Verden zwei 29 und 31 Jahre alte Angeklagte freigesprochen. Die Tat sei „nicht sicher nachweisbar“, hieß es in der Urteilsbegründung.

Am späten Nachmittag des 4. Juni 2018 war ein damals 27-Jähriger in seiner Wohnung überfallen worden. Geraubt wurden laut Anklage zwei Rolexuhren im Gesamtwert von 18 000 Euro sowie 18 500 Euro Bargeld.

Die Kammer geht nicht von einem Zufallsopfer aus. Der Geschädigte, der „durch Erbschaften zu finanziellem Wohlstand gelangt“ sei, habe „aus seinem Reichtum keinen Hehl gemacht“, stellte der Vorsitzende Richter Dr. Andreas Ortmann fest. Im Jahr vor der Tat habe sich der Achimer in Belgien für 105 000 Euro ein Auto gekauft und Fotos von sich und der italienischen Luxuskarosse im Internet gepostet.

„Zwei Täter wurden auf ihn aufmerksam. Sie beschlossen, das Auto und Wertgegenstände zu entwenden und spähten dafür die Gewohnheiten des Achimers aus“, so die Überzeugung der Richter.

Das Opfer wurde von den mit einem Paket vor seiner Tür stehenden Tätern überwältigt, gefesselt und mit einer Pistole bedroht. Und im weiteren Verlauf getreten, geschlagen und gewürgt, stellte die Kammer fest. Beim Durchsuchen der Wohnung des Achimers seien nicht die Autoschlüssel, jedoch die Rolex-Uhren und das Bargeld gefunden worden.

Als die Freundin des Opfers auftauchte, „ließen die Täter von dem Mann ab und lösten seine Fesselungen“. Draußen trafen sie auf die Frau, sagten ihr, dass es dem Mann gut gehe. „Kannst jetzt reingehen“, zitierte der Vorsitzende die Räuber.

Als belastend wertete das Gericht insbesondere DNA-Spuren an der Kleidung des 29 Jahre alten Angeklagten. Der Bremer will am Tattag von dem Opfer einen elektrischen Rollstuhl gekauft haben. Mit dem Transporter einer Autovermietung, wie ihn auch die Räuber nutzten, sei er gemeinsam mit dem zweiten Angeklagten zwecks Rollstuhlkauf nach Achim gekommen.

Eine DNA-Sachverständige habe es als „eher unwahrscheinlich, aber nicht ausschließbar“ bezeichnet, dass die DNA des Angeklagten durch eine Umarmung der Männer nach der Abwicklung des Geschäfts auf die Kleidung des Opfers gelangt sein könnte, erklärte der Vorsitzende. Bei einer Durchsuchung fand die Polizei zu Hause bei dem 29-Jährigen ein paar tausend Euro in Bar und das Plagiat einer Rolex-Uhr. Außerdem Kleidung eines Paketboten, jedoch nicht von DHL sondern UPS. Absolut sicher zeigte sich jedoch der Geschädigte in dem Prozess, dass es sich bei den Angeklagten nicht um die Räuber handelt.

Übereinstimmend hatten Staatsanwältin und Verteidiger auf Freispruch plädiert. Die beiden Bremer werden nun vom Land Niedersachsen entschädigt. Für Vermögensarreste, Beschlagnahmungen, Meldeauflagen und der 29-Jährige zudem für eine rund 14-tägige Untersuchungshaft.