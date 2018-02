Freibad braucht auch neuen Sprungturm

Achim - Schlechte Nachrichten für alle Badefreunde. Das Achimer Freibad, das dieses Jahr gesperrt ist, weil es komplett erneuert und neu gestaltet wird, benötigt auch einen neuen Sprungturm, weil sein Stahlbeton nicht mehr stabil ist. Die Schwimmer wird es nicht stören, doch der neue metallene Sprungturm mit Fünf-Meter-Brett, der angeschafft werden soll, wird 90 000 Euro kosten. Die Sanierung des jetzigen Turms hätte 60 000 Euro verschlungen und wäre deshalb nicht sinnvoll, wie Fachbereichsleiter Steffen Zorn im Bauunterhaltungsausschuss des Stadtrats ausführte.

Kosten explodieren in überhitzter Konjunktur

Generell gingen die Baukosten wegen der überhitzten Baukonjunktur in die Höhe. So müsse man im Freibad, bei neuen Kindergärten und Schulbauten mit Preissteigerungen von 30 Prozent rechnen.

Zweite bittere Pille für die Schwimmer: Beim Hallenbad haben die Fachleute festgestellt, dass Beschichtungen in der Filteranlage sich auflösen und die Filter deshalb erneuert werden müssen. So wird auch das Hallenbad in den Sommerferien jetzt statt zwei gleich vier Wochen geschlossen sein. Vier Wochen im Sommer werden die Achimer und Nachbarn also gar kein Bad haben. J mb