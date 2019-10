Frauen mischen mit

Achim – Mit dem Mentoring-Programm „Frau.Macht.Demokratie.“ möchte das Niedersächsische Sozial- und Frauenministerium einen Beitrag leisten, den Frauenanteil in den Parlamenten und Räten zu erhöhen.

Wie kann Mentoring gehen? Frauen machen sich auf, in die Politik zu gehen. Dr. Uta Biermann, Dezernentin im Frauenministerium, unterstützt dieses Programm. Zur ersten Rahmenveranstaltung der beiden Landkreise Rotenburg und Verden in Achim wies sie in ihrer Begrüßungsrede daraufhin, dass die Frauen „einen unschätzbaren Beitrag leisten für unsere Demokratie – denn Demokratie lebt vom Mitbestimmen, vom Einmischen und von der Bereitschaft, Politik mitzugestalten“.

Im Rahmen dieses Programms können erfahrene Politikerinnen und Politiker als Mentoren politikinteressierte Frauen bei ihrem Einstieg in die Politik unterstützen. Als Mentees bekommen die Frauen Einblicke in das Alltagsgeschehen in den Parlamenten und Zugang zu Netzwerken. „Das Ziel muss sein, dass die Hälfte der Sitze in den Parlamenten mit Frauen besetzt sind – denn Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft!“, erläutert Biermann ihren Einsatz für das Mentoring. Die Mentees versprechen sich von diesem Programm, dass sie Ideen und Einblick erhalten und hinter die Kulissen schauen können.

Die Mentoren erwarten, dass sie ihre Erfahrungen weitergeben, selbst lernen und sich neu hinterfragen können. Sie möchten motivieren und die Frauen politisch voranbringen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Achimer Rathaus.