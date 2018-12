Katie Freudenschuss: „Frauen dürfen kompliziert sein“

Katie Freudenschuss beklagt den Posting-Druck: Immer müsse man schön scheinende Dinge posten – das sei mühsam und frustrierend für den Betrachter. Schöner wäre ein Failbook, also eine Bühne des Scheiterns, findet die Kabarettistin.

Achim - Von Ingo Schmidt. Liebevoll arrangiert, musikalisch virtuos und charmant mit viel Chuzpe vorgetragen – diese Attribute beschreiben das Kabarettprogramm, das Katie Freudenschuss ihrem Publikum am Sonntagabend im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) präsentierte.

Unter dem Titel „Einfach Compli-Katie!“ beschreibt die Wahl-Hamburgerin in einer Art Zeitreise die Komplexität vergangener Lebenssituationen und erkennt darin Parallelen zur Gegenwart. Mit dem Fazit: Das Leben ist weniger kompliziert, wenn man Fragen stellt und Antworten einfordert. „Frauen dürfen laut sein, Frauen dürfen kompliziert sein“, weiß Freudenschuss.

Die Comedienne, Musikerin und Sachensagerin prokrastiniere leidenschaftlich, wie sie dem Publikum erklärt, schiebe also Arbeit gern vor sich her. Deshalb komme sie schlecht voran, aber das Internet halte nützliche Tipps bereit: Sie solle das Chaos in der Wohnung beseitigen, sich anschließend reale Ziele setzen und zuletzt den Schreibtisch leeren.

Die ersten Vorschläge erschienen ihr unlösbar, und deshalb habe sie einfach nur ihren Schreibtisch entsorgt und sich auf dem Flohmarkt einen leeren gekauft. Aber auch nach etwa einer Flasche Wein dort sitzend, seien ihr keine guten Ideen gekommen. Stattdessen habe sie versehentlich das Glas umgestoßen und beim Aufwischen an der Unterseite ein Tagebuch entdeckt.

Dieses Büchlein bildet fortan den roten Faden einer kurzweiligen Bühnenperformance. Es gehörte einer jungen Wienerin, die in den 1950er-Jahren darin Erlebnisse und Gedanken festgehalten hatte. Katie Freudenschuss liest vor und unterbricht die Tagebuchepisoden mit allerlei Überlegungen und Liedern. Im „Compli-Katie-Song“ schwadroniert sie über Kohlenhydrate und Jojo-Effekt. In einem anderen vertont sie die automatisch übersetzte Spam-Mail eines sogenannten guten Freundes.

Ein weiterer Song kritisiert Online-Petitionen als moderne Ablassbriefe: „Man muss gar nicht viel tun und kann doch die Welt verbessern“. Dank Internet sei sie politisch sehr aktiv, unterstütze mit wenigen Klicks allerhand Institutionen, so die Kabarettistin. Damit jeder sehen könne, wie aktiv sie sei, poste sie ihr Engagement in die weite Social Media Welt.

Anschließend philosophiert sie über 72 „Rosinen“ im Paradies und prangert ein verklärendes Frauenbild an, das Selbstmordattentäter ins Jenseits treibe.

Indessen verrät das Tagebuch, dass die 26-jährige Wienerin einen älteren Vorgesetzten heiratet, nach Deutschland zieht und ein Dasein als Hausfrau fristet. Mit einem Tonikum namens „Frauengold“ begegnet sie der Tristesse und verliebt sich in den Postboten.

Freudenschuss überlegt, wie es wohl Melania Trump in ihrer Ehe ergehe. Die mögliche Antwort liefert ein weiterer starker Songtext, worin die First Lady der Mailbox ihrer Schwester Ines einige Sorgen anvertraut: Sie komme aus dem Ehevertrag nicht heraus, bis Donalds Dienstzeit endet, und verrät, dass sie sich durchaus mit einem Schicksal wie dem von Jackie Kennedy arrangieren könne.

Den Schlusspunkt setzt Freudenschuss mit einer besonderen Zugabe: Ein fehlendes Lied im Tagebuch, womit die junge Österreicherin ihren Postboten in die Stadt der Liebe entführen möchte, dichtet die geübte, frühere Hochzeitssängerin kurzerhand selbst und erntet tosenden Applaus: ad hoc entstand ein Lied über Achim mit den wichtigsten Informationen aus dem Publikum.