Fraktionschefin Petra Geisler löst Wilfried Hirschmann an Spitze des SPD-Ortsvereins Achim ab

Von: Michael Mix

Teilen

Blumen für die neue Achimer SPD-Vorsitzende Petra Geisler (Vorsitzende) und ihren Vorgänger Wilfried Hirschmann, der künftig als Beisitzer fungiert. Das © Bartz

Achim – Petra Geisler ist die neue starke Frau bei der SPD in Achim. Seit Herbst 2021 führt sie bereits die Fraktion und Ratsgruppe im Stadtrat, nun hat die 62-Jährige auch noch den Vorsitz des 132 Mitglieder zählenden Ortsvereins übernommen. Auf der Jahreshauptversammlung der SPD Achim im Gasthaus „Weserterrassen am Badener Berg“ wurde Geisler am Dienstagabend zur Nachfolgerin von Wilfried Hirschmann gewählt, der den Posten „aus persönlichen Gründen“ nicht länger ausüben wollte.

Künftig bekleidet die gelernte Bürokauffrau, die bei der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt ist, in ihrer Freizeit also eine Doppelfunktion, die erheblichen Einsatz verlangt. „Der Ortsverein liegt mir am Herzen“, begründete Petra Geisler am Mittwoch auf Nachfrage ihr großes ehrenamtliches Engagement für die Partei. „Man sollte schon mal eine Weile mitgemacht haben, über politische Erfahrung verfügen“, fügte die bisherige stellvertretende Vorsitzende hinzu.

Und sie wolle die neue Aufgabe an der Spitze der SPD Achim keineswegs im Alleingang stemmen. „Wir haben ein Team mit Stellvertretern und Beisitzern gebildet, das mich unterstützt.“ Bisher sei 90 Prozent der Arbeit am Vorsitzenden hängengeblieben. „Das soll sich nun ändern.“

Sowohl in der Kommunalpolitik allgemein als auch speziell bei den Sozialdemokraten ist Petra Geisler relativ neu, zu den jahrzehntelangen Urgesteinen zählt sie jedenfalls nicht. „Ich stand erstmals bei den Stadtratswahlen 2011 auf der Kandidatenliste der SPD“, blickt sie auf die Anfänge zurück. Nach dem Sprung in das oberste Achimer Entscheidungsgremium trat sie 2013 in die Partei ein. „Ich wollte bei der Aufstellung eines Bürgermeister-Kandidaten mitreden.“

Einige Jahre später gelang ihr das. Geisler trug entscheidend dazu bei, dass Cornelia Schneider-Pungs, ihr politisches Ziehkind, 2021 für die SPD zur Bürgermeisterwahl antrat. Doch gegen den populären Amtsinhaber Rainer Ditzfeld (parteilos) hatte die damals 40-jährige IT-Managerin keine Chance; im vergangenen Jahr gab sie auch ihr Ratsmandat auf und zog aus privaten Gründen nach Hannover. „Es war geplant, dass Cornelia meine Nachfolgerin als Vorsitzende der Fraktion wird“, bedauert Geisler noch heute den Weggang von Schneider-Pungs.

Denn Jüngere und Frauen sind in Partei und Fraktion eine Rarität. Petra Geisler hat sich vorgenommen, während ihrer zweijährigen Amtszeit Nachwuchs für die SPD und die Kommunalpolitik zu gewinnen. „Ich will den Ortsverein durch die Anwerbung jüngerer Mitglieder zukunftssicher machen“, sagt sie. Es gelte, „neue Ideen reinzuholen“ und insbesondere junge Menschen davon zu überzeugen, dass es lohnenswert sei, sich für die Gesellschaft zu engagieren.

Der bisherige Vorsitzende Wilfried Hirschmann zog auf der spärlich besuchten Jahreshauptversammlung eine „überwiegend positive Bilanz“, wie es in einer Pressemitteilung der SPD Achim heißt. Er ging insbesondere auf die jüngsten Wahlen ein.

2021 hatte die SPD nicht nur bei der Bürgermeisterwahl das Nachsehen, sondern wurde auch erstmals in der Geschichte der Stadt nicht stärkste Fraktion, sondern landete knapp hinter der CDU. Besser lief es für die Sozialdemokraten bei der Landtagswahl im vorigen Jahr. Ministerpräsident Stephan Weil triumphierte erneut, aber auch die heimische Kandidatin der SPD. Der scheidende Achimer Parteichef dankte der anwesenden Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth für einen „engagierten und erfolgreichen Wahlkampf“. In einem Grußwort dankte sie ihrerseits für die Unterstützung durch den Ortsverein und sagte zu, sich weiterhin für die Einwohner des Wahlkreises in Hannover einzusetzen. Wilfried Hirschmann, der seit 2017 Vorsitzender war, wurde auf der Versammlung mit starkem Beifall verabschiedet.

Bei den anschließenden geheimen Neuwahlen war Petra Geisler die einzige Kandidatin für den Spitzenposten. Bei einer Enthaltung wurde sie zur neuen Vorsitzenden gewählt. Geisler bedankte sich bei den rund zwei Dutzend Anwesenden für das ihr ausgesprochene Vertrauen.

Als neue stellvertretende Vorsitzende wurden Paul Brandt und das junge Mitglied Mert Yüksel gewählt. Finanzverantwortlicher bleibt Horst Kruse, Schriftführer Fritz-Heiner Hepke. Danach stand die Wahl von fünf Beisitzerinnen und Beisitzern auf der Tagesordnung. Alle unterbreiteten Personalvorschläge fanden das Wohlwollen der Versammlung. Dem erweiterten Vorstand gehören Reiner Aucamp, Christiane Knof-Grotevent, Herfried Meyer, Wilfried Hirschmann und Werner Wippler an.