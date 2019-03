Fortbildung auf europäisch

Achim - Von Sandra Bischoff. Die Realschule Achim setzt auf Europa. Um das zu bekräftigen, haben einige Pädagogen jetzt erfolgreich an dem Programm Erasmus+ teilgenommen, welches Weiterbildungsprojekte für Lehrer sowie Austauschprogramme für Schulen auf europäischer Ebene fördert.

Initiatorin war laut Schulleiterin Marlies Behnke die Pädagogin Birgit Drube-Block. „Ich habe an meiner alten Schule gute Erfahrungen mit dem Programm gemacht und war überrascht, dass es hier keine gebündelten Aktivitäten gab, lediglich Einzelfahrten nach England, Frankreich oder Spanien“, sagt die Lehrerin.

In einem ersten Schritt innerhalb des Erasmus-Programms habe sich ein Team aus den Pädagogen Daniela Funck, Lisa-Marlen Dirks, Daniel Weber, Andreas Bertram und Birgit Drube-Block, die die Fachbereiche Sprachen, Mathematik Wirtschaft, musisch-kulturelle Bildung sowie Sport abdecken, auf die Lehrerfortbildung gestützt. „An unserer Schule haben wir besondere Herausforderungen durch Integration und Inklusion in multikulturellen Klassen“, sagt Drube-Block.

Ziel sei es, die internationale Ausrichtung der Schule zu entwickeln und die Schüler gut auf eine Zukunft in Europa vorzubereiten. Aus diesem Grund haben die fünf Pädagogen im vergangenen und in diesem Jahr jeweils einwöchige Fortbildungen im europäischen Ausland besucht. In Finnland ging es laut Andreas Bertram um das finnische Schulsystem, das im Vergleich zum deutschen deutlich besser abschneidet, in Oslo hat sich Drube-Block mit dem sogenannten Classroom-Management befasst, und Lisa-Marlen Dirks ließ sich auf Malta zum Thema Medien fortbilden. Für Daniela Funck ging es in Porto um Internationalität und die Öffnung für Europa über Austauschprogramme und in der täglichen Arbeit mit den Schülern, während sich Andreas Weber in Island der Methodik widmete.

„Wir sind durch die neue IGS zwar eine Schule im Abbau, dennoch ist es mir wichtig, Qualität ins System zu bringen und zu sichern“, sagt Schulleiterin Behnke. Der Mehrwert des Programms liege im „europäischen Gedanken“, den die Kollegen von ihren Seminaren im Ausland mitgebracht hätten. „Es ist wichtiger denn je, dieses Ziel zu verfolgen, damit das Thema irgendwann selbstverständlich ist und alle sagen: Wir sind Europäer.“

Das Projektteam gibt seine Erkenntnisse nun an die anderen Lehrer der Schule weiter, auch im Intranet sind die Berichte zu den Fortbildungen für die Pädagogen einsehbar. „Wichtig bei den Fortbildungen waren nicht nur inhaltliche Schwerpunkte, sondern vor allem der Austausch mit den Kollegen anderer Länder, zum Beispiel wie ihr Umgang mit Geflüchteten ist“, berichtet Lisa-Marlen Dirks. Zurzeit bereiten die Pädagogen auch schon den nächsten Antrag für die Aufnahme ins nächste Erasmus-Programm vor.