Forscherdrang, der früh belohnt wird

Hanne Tydeks schneidet bei Ausbildung als Mikrotechnologin hervorragend ab

+ Technisch-mathematisches Verständnis, aber auch Fingerfertigkeit beweist die Mikrotechnologin Hanne Tydeks. Foto: mix

Achim - Von Michael Mix. „Ich war schon als Kind an Naturwissenschaften interessiert, aber auch an Mathematik, Informatik, Technik“, sagt Hanne Tydeks. Inzwischen ist sie eine ausgezeichnete Mikrotechnologin, jedenfalls auf dem Feld der Berufsanfänger. Die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen hat die 22-Jährige bei einer Feierstunde in Oldenburg als eine der landesweit besten Auszubildenden in kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen geehrt. Tydeks, die bei der Firma Ficontec Service im Gewerbepark Achim-Uesen in die Lehre ging, schloss ihre Abschlussprüfung mit „sehr gut“ ab.