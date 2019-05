Flüchtlingswohnheim ohne Käufer

Das Flüchtlingswohnheim an der Bremer Straße 70 hat der Landkreis Verden noch bis Ende 2021 von den in Berlin lebenden Eigentümern Immobilie Klose, Axel Wedler & Partner angemietet. Zur Betreuung der dort lebenden Familien sind die Johanniter regelmäßig vor Ort. Foto: duncan

Achim - Von Lisa Duncan. Eine Planung aus einem Guss wünschen sich die Anwohner des Runken-Quartiers. Wie berichtet, will die Stadt Achim dort mit Investoren unter anderem Sozialwohnungen und Pflegeplätze bauen. Die Nachbarn hatten angeregt, die umliegenden Grundstücke in die Bauvorplanung einzubeziehen, um eine für ihre Begriffe zu hohe und zu dichte Bebauung zu vermeiden. Laut dem Ersten Stadtrat Bernd Kettenburg hätten die entsprechenden Grundstückseigner jedoch bisher kein Interesse am Verkauf signalisiert. Das stellt einer der Eigentümer nun anders dar.

„Wir als unmittelbar betroffener Eigentümer haben bis heute weder eine Information noch die beabsichtigte Planung bekommen“, heißt es in einer E-Mail von Axel Wedler, Treuhänder und Verwalter der Familie Klose. Sie ist seit 1961 Eigentümer des Hauses an der Bremer Straße 70, das derzeit als Flüchtlingswohnheim an den Landkreis Verden vermietet ist. Das 3 688 Quadratmeter große Grundstück befindet sich mittig auf dem Gelände.

Kein Vertreter der Stadt Achim sei bisher an ihn herangetreten, so Wedler. Kaufangebote von Rechtsanwalt Dirk Oelbermann, dem unter anderem das Haus gehört, in dem sich das Fitness-Studio befindet, habe er jedoch bereits in den Jahren 2015 und 2016 erhalten. Das sagt der Immobilienverwalter, der seit 2014 für die Familie Klose tätig ist, auf Nachfrage. 2015 sei es nicht zum Kauf gekommen, da der Vertrag mit dem Landkreis für die Nutzung des Geschäftshauses (ehemals „Tupperware“) als Wohnheim schon geschlossen war. 2016 sei man sich laut Wedler nicht über den Kaufpreis einig geworden.

Anfang der 1990er-Jahre, als die Kleiderfabrik Runken Pleite machte, hatte Dirk Oelbermann Stück für Stück Teile des Grundstücks aufgekauft. Ihm gehört laut Frauke Meyenberg, Pressesprecherin der Specht-Gruppe, der Großteil des Geländes. Einen Teil davon wolle die Specht-Gruppe nun kaufen, um dort eine Pflegeeinrichtung zu bauen. Dritter Eigentümer ist der Achimer Rolf Müller. Ihm gehöre der Bereich rund um die Düne, wo Wohnhäuser geplant sind.

2016 habe Wedler im Auftrag der Eigentümer das Gebäude für rund 600 000 Euro kernsanieren lassen, um die Nutzung als Wohnheim für geflüchtete Familien zu ermöglichen. Unter anderem seien das Dach, die Belüftung und die Heizanlagen erneuert worden, so Wedler.

Für insgesamt fünf Jahre ist der Vertrag zwischen Klose, Axel Wedler & Partner mit dem Landkreis angelegt – Ende 2021 läuft er aus. Nach einem Gespräch mit Vertretern des Landkreises am Mittwoch hätten sich die Vertragspartner geeinigt, über eine mögliche Verlängerung im Frühjahr 2020 zu verhandeln.

Alternativ könnte sich Axel Wedler vorstellen, ein weiteres Stockwerk draufzusatteln und eine Art Jugendherberge oder Hostel in dem Gebäudekomplex einzurichten. „Wir könnten unsere Option auch an die Stadt Achim abtreten“, fügt Wedler hinzu. Die betagten Eigentümer scheuten den Verwaltungsaufwand der Vermietung, hofften aber, ihre Investitionen wieder herauszubekommen.

Bernd Dannheisig, Leiter des Fachdienstes Soziales beim Landkreis Verden, bestätigt über die Jahre eine gute Zusammenarbeit mit Axel Wedler. Ob der Mietvertrag verlängert werde, sei aber abhängig von den Bedarfen aufgrund des Zuzugs Geflüchteter. „Es kann keiner einschätzen, wo wir in drei Jahren stehen werden“, sagt Dannheisig. Der Zuzug Geflüchteter sei schon längere Zeit rückläufig. Seit 2018 sieht der Landkreis keinen Bedarf für Neuanmietungen. Die vom Land zugewiesene Quote von 163 Personen, für die der Landkreis bis Ende 2019 Wohnraum bereitstellen sollte, sei bereits jetzt bis auf 17 Personen abgearbeitet, informiert Dannheisig.

Laut Achims Stadtplanerin Monika Nadrowska hat die Stadt durchaus Verhandlungen mit Axel Wedler geführt und mehrere Angebote unterbreitet. „Das hat aber kein Ergebnis gebracht.“ Mehrere Monate habe die Immobiliengesellschaft nicht auf Anfragen reagiert und Fristen verstreichen lassen. Zwei der Eigentümer seien hingegen sehr aktiv bei den Vorplanungen gewesen.

Das hätte sich auch die Stadt anders gewünscht: „Dass der gesamte Bereich der Überplanung bedarf, ist uns klar“, so Nadrowska. Das Gelände sei „baurechtlich total verbraucht“. Auch künftig sei die Stadtverwaltung sofort zu weiteren Gesprächen bereit.