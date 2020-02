Flittermonate am anderen Ende der Welt

Achim – Neuseeland mit seiner üppigen Natur und unterschiedlichsten Landschaften ist für manch einen ein Sehnsuchtsziel. Aber eben auch verdammt weit weg. Alexander und Natalya Bartling aus Achim haben sich ihren Traum erfüllt, das ferne Land ausgiebig zu bereisen. Seit einem halben Jahr sind der Fotograf und die Literaturwissenschaftlerin dort unterwegs, im März wollen sie zurückkehren. Das Paar hat bei seinem Trip unvergessliche Eindrücke gewonnen, vielfach im Bild festgehalten und dieser Zeitung Text und Fotos zur Verfügung gestellt.

Aber wie kam es überhaupt dazu, für länger nach Neuseeland zu gehen? Alexander Bartling hatte bereits 2016 Australien und die Nordinsel des Nachbarlandes kennengelernt und sich anschließend in Achim eine berufliche Existenz als Fotograf aufgebaut. „Aber mich umtrieb die Sehnsucht nach fremden Ländern und der zeitlichen Freiheit immer mehr.“

Im vorigen Jahr entschied sich das junge Paar, eine längere Reise durch Neuseeland zu unternehmen. Alexander Bartling hing seinen Job an den Nagel, während seine Frau gerade ihr Studium an der Universität Bremen beendet hatte. „Zwei Monate nach unserer Hochzeit packten wir unsere Rucksäcke, setzten uns in den Flieger und machten uns auf in das Land, welches am weitesten entfernt von Deutschland ist.“ Die „sechsmonatigen Flitterwochen“ konnten beginnen.

„Grundsätzlich verfolgten wir das Ziel, unser Portfolio zu erweitern und großartige Landschaftsaufnahmen zu machen. Neuseeland wird als Paradies für Fotografen bezeichnet und dem stimmen wir eindeutig zu“, schreibt das Ehepaar, das sich einen Campervan kaufte, „um die Freiheit der Bewegung zu genießen“.

Und sich Zeit zu nehmen für ersehnte Motive. Alexander Bartling gelang es, den Mount Taranaki im Egmont-National-Park so zu fotografieren, wie er sich das vorgestellt hatte – bei klarem Himmel und perfekter Spiegelung des Vulkans im kleinen See. Dafür wanderten der 28-Jährige und die 27-Jährige zwei Mal auf den Berg. „Denn beim ersten Mal war der Mount Taranaki komplett von Wolken umhüllt.“

Neben den Landschaftsaufnahmen widmete sich das Paar der Sternenfotografie. „Im Vergleich zu Deutschland und Europa hat man hier extrem wenig Lichtverschmutzung, sodass die Milchstraße bei klaren Nächten fast immer zu sehen ist.“

Ein weiterer Grund, das ferne Land zu besuchen, war für beide, „dem überladenen Verkehr und den Staus zu entfliehen“. Der Roadtrip auf „sehr vielen Serpentinen und Schotterstraßen“ sei weitgehend ohne Stress gelungen.

Auf ihrer Tour nahmen die Achimer auch die „abwechslungsreiche Tier- und Vogelwelt“ ins Visier. Neben dem neuseeländischen Falken haben sie Robben, Pinguine, Albatrosse und zahlreiche Kühe und Schafe gesehen. „Neuseeland verfügt über weitläufige Wiesen und Felder, wo das Vieh sich wohlfühlt und bedächtig blökt und muht.“ Deutschland habe viel zu lernen, was die Tierhaltung angeht, merkt das Paar an.

Alexander und Natalya Bartling reisten von Auckland, der größten Stadt des Landes, zum nördlichsten Punkt, Cape Reinga, mit seinen weißen und schwarzen Stränden und vielen Surfmöglichkeiten. „Und East Cape gilt als der erste Ort der Welt, der die Sonne begrüßt.“

Der Nationalsport der Neuseeländer ist Rugby. „In einer Sportbar herrschte eine wahnsinnige Atmosphäre, alle fieberten mit ganzem Herzen für ihr Team mit.“

Natürlich besuchten die Bartlings auch die Hauptstadt Wellington und Christchurch, die größte Stadt auf der Südinsel. Dieses Eiland biete enorme Naturschätze, allerdings sei es an vielen Stellen auch überlaufen. „Ein Muss ist eine zweistündige Schiffstour durch den Fjord Milford Sound. Mit seinen unglaublich schönen Wasserfällen, in der Sonne liegenden Robben und einem der größten Berge, der direkt aus dem Ozeanboden steigt, Mitre Peak, ist Milford Sound ein absolutes Erlebnis.“

Und was macht die Einheimischen aus? Alexander und Natalya Bartling preisen die Hilfsbereitschaft der Neuseeländer. So habe ein Mechaniker stundenlang eine Reifenpanne und andere Defekte am Auto nach Feierabend behoben und kein Geld dafür verlangt. „Daraufhin haben wir ihn zumindest zu einem Apple Cider eingeladen.“

Aber die Sehnsucht nach unendlicher Freiheit und Romantik kann auch Neuseeland nicht total stillen, wissen Alexander und Natalya Bartling. „Fast überall Feuerverbot – der Traum regelmäßig abends am Feuer zu sitzen, bleibt nur ein Traum.“