Abi-Entlassungsfeier am „Cato“: Flagge zeigen in der Gesellschaft

Direktor Krolle und seine Ausflüge in die große Politik

Schulleiter Dr. Stefan Krolle und die Lehrkräfte der verschiedenen Kurse überreichten die Zeugnisse und Blumen.

Achim - Einige Parteien in Deutschland suchen neue Vorsitzende oder sogar Kanzlerkandidaten. Vielleicht sollten sie sich in Achim umschauen. Dr. Stefan Krolle, Direktor des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums, unternahm bei der Entlassungsfeier für die Abiturienten immer wieder Ausflüge in die große Politik und prangerte manch einen Missstand aus seiner Sicht an. Der Schulleiter verstand es jedoch, seine einstündige Rede am Donnerstag in der Aula vor den versammelten Schülern, Eltern und Lehrern unterhaltsam zu gestalten.