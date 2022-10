Flachgelegte Verkehrstechnik in Achim

Von: Christian Walter

Seit Anfang Juli liegt das Original flach: Wegen Schwertransporten wurden an der A 27-Anschlussstelle Achim-Ost vorübergehend mobile Wegweiser aufgestellt. Die meterlangen eigentlichen Tafeln lagern im Seitenraum. © Walter

Achim – Sie ist das Gegenteil eines Ortes, an dem man gerne verweilt. Wer auf sie zufährt, will einfach nur möglichst schnell weiter. Schnell in die Stadt, schnell zum Baumarkt, zum Bauhof, nach Hause oder auf die Autobahn.

Die Rede ist von der Kreuzung der L 156, der K 23 und der A 27-Anschlussstelle Achim-Ost. Meist klappt das nicht direkt, weil die Ampel rot zeigt. Und wer hier dann steht und wartet, dem fällt auf: Irgendwas ist anders. Einige Ampeln sehen ungewohnt aus, irgendwie improvisiert. Ein paar der großen Wegweisertafeln genauso. Und der Eindruck täuscht nicht. Seit Anfang Juli ist die Verkehrsführung an der Kreuzung in Teilen ein Provisorium.

Der Grund dafür liegt etwas mehr als 20 Kilometer entfernt: In Wilstedt wird gerade ein Windpark hochgezogen. Sechs Windkraftanlagen entstehen dort, und die Bauteile hierfür müssen dort erst einmal hin. Beziehungsweise: mussten. Denn die Schwertransporte mit den Windrad-Teilen, die über die Autobahn 27 erfolgten und diese an der Anschlussstelle Achim-Ost verließen, um dort links in Richtung Bassen abzubiegen, sind mittlerweile alle durchgeführt, der letzte am 28. September.

Dafür war es notwendig gewesen, die Achimer Kreuzung gewissermaßen auseinanderzubauen. Immerhin sind die sperrigsten Windkraftanlagenteile, die Rotorblätter, 83 Meter lang.

Mit solch einer Ladung ist es nicht so einfach möglich, mal eben scharf links abzubiegen. Also wurden zwei bis drei Wochen vor Beginn der Transporte alle Hindernisse auf der Transportstrecke, wie eben hier die regulären Ampeln und Wegweisertafeln, aber auch anderswo etwa kleinere, aber dennoch störende Verkehrsbeschilderung oder auch Laternenmasten, ausgebaut, umgelegt und durch mobile Versionen ersetzt, die bei Bedarf leicht und schnell aus dem Weg geräumt werden konnten. Das passierte dann immer rund eine bis zwei Stunden, bevor die Schwertransporte die Strecke passieren mussten.

Und das war in den vergangenen Wochen und Monaten, größtenteils unbemerkt von der Öffentlichkeit nachts zwischen 22 und 6 Uhr, oft der Fall: 24 Schwertransporte waren insgesamt nötig, um die sechs Windräder in Einzelteilen an ihren Bestimmungsort zu bringen. Die sperrigen Flügel der Windkraftanlagen sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Sechs Maschinenhäuser, sechs Naben, sechs Triebstränge, 18 Rotorblätter und 18 Turmteile mussten vorsichtig über Kreuzungen, Landstraßen, durch Häuserzeilen und zwischen Bäumen in Richtung Wilstedt manövriert werden.

Der Grund dafür, dass an der Kreuzung nach den nun erfolgten Transporten immer noch provisorische Verkehrstechnik steht, liegt laut Auskunft der „Transport - Organisation und Planung GmbH“ (TOP), die die Schwertransporte durchgeführt hat, darin, dass der Windpark-Betreiber zunächst prüfen musste, ob alle Bauteile auch heil in Wilstedt angekommen sind. Wenn das der Fall ist, bekommt die Transportfirma die Freigabe zur Wiederherstellung des Normalzustandes an der Strecke. Diese Freigabe liegt nun seit etwas mehr als einer Woche vor, wie die Firma TOP dieser Zeitung bestätigt hat.

Ab jenem Zeitpunkt dauere es dann etwa noch einmal so lange wie die Vorbereitung der Route vor Beginn der Windrad-Schwertransporte, also zwei bis drei Wochen, bis alles wieder so aussieht wie gewohnt. Das Provisorium an der A 27 ist also bald wieder Geschichte.