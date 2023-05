„Fitness- und Gesundheitsangebote steigern“

Von: Michael Mix

Das neugestaltete Achimer Freibad kommt mit seinem Spaß- und Familienangebot bei der Bevölkerung sehr gut an. archiv © tausendfreund

Achim – Das vor wenigen Jahren umgebaute und neugestaltete Achimer Freibad, das seit dieser Woche die Tore für die neue Saison geöffnet hat, kommt bei der Bevölkerung gut an. Aber gibt es noch Verbesserungsbedarf? Und wie steht es um das Hallenbad an der Bergstraße, das von der Stadt in einem Gebäude des Landkreises betrieben wird, und die nicht öffentliche, von einem Trägerverein über Wasser gehaltene Schwimmhalle Uesen?

Fragen, mit denen sich der Ratsausschuss für Sport und Kultur am Montag um 18 Uhr in öffentlicher Sitzung im Ratssaal befasst. Antworten liefert ein Gutachten, das die Unternehmensberatung Adam & Partner erstellt hat.

„Als Ergebnis der fortgeschriebenen Analysen für die Achimer Bäder kann zunächst einmal festgestellt werden, dass sich die Freizeitanlagen insgesamt sehr positiv entwickelt haben“, heißt es im Untersuchungsbericht. Aber es gebe dort auch „zusätzliche Potenziale“. Das gilt insbesondere für die Stätte an der Bergstraße. „Während die Schwimmhalle Uesen den Haushalt der Stadt Achim derzeit nur geringfügig belastet und in der bisherigen Form weiterbetrieben werden sollte und das Freibad als Spaß- und Familienangebot neu gebaut wurde, präsentiert sich das Hallenbad weiterhin als Versorgungseinrichtung.“ Adam & Partner sieht an dieser Stelle noch Luft nach oben. „Gemäß der Positionierungsstrategie könnten die Themen Sport / Fitness und Gesundheit stärker bespielt werden.“

Die Unternehmensberatung hat 2018 im Auftrag der Stadt eine Entwicklungsstudie vorgelegt. Auf der Basis dieser Untersuchung habe der Achimer Rat 2018 einen Grundsatzbeschluss für die Einführung eines Betriebskonzepts beschlossen, informiert Kirsten Jäger, Bäderbeauftragte in der Verwaltung, in der Sitzungsvorlage. „Die Ansprüche und Erwartungen an kommunale Bäder in Zeiten von Vielfachkrisen sind gewachsen“, stellt sie fest. Auch deshalb habe die Politik im vergangenen Jahr eine Evaluierung des Bäderkonzepts beschlossen. Die fachgerechte Bewertung der drei Freizeitstätten soll Jäger zufolge im Wesentlichen zwei Fragen beantworten: „Wo stehen wir heute? Und wo wollen wir hin?“

Das Gutachten wird von Kim Adam im Ausschuss vorgestellt. Die von der Unternehmensberatung empfohlenen Handlungsoptionen seien die Basis für die nächsten Untersuchungsschritte, erklärt Jäger. „Im Fokus stehen dabei die Fortschreibung der Preis- und Angebotspolitik in den Achimer Bädern.“ Ein Vorschlag für die „Anpassung der Entgelte“ für die Einrichtungen soll zur folgenden Sitzung des Sportausschusses, die für den 4. September geplant ist, vorgelegt werden.

Die Wirtschaftlichkeit des Frei- und des Hallenbads hätten sich im Vergleich zu früher erheblich verbessert, streicht das Gutachten als eine der „Stärken“ heraus. Durch die „konsequente Umsetzung einer zeitgemäßen Preispolitik“ seien der ehemalige „Tarif-Dschungel“ entwirrt, „ruinöse Rabattierungen“ eliminiert und ein deutlich höherer Umsatz pro Besuch erzielt worden.

Aber die Achimer Bäder weisen Adam & Partner zufolge auch einige „Schwächen“ auf. „Eine Anpassung der Öffnungszeiten des Hallenbads an den Wochenenden ist wünschenswert“, heißt es im Gutachten. Zudem seien die Belegungszeiten für Schulen, Vereine und sonstige Gruppen dort „nicht stringent geregelt und sollten verdichtet werden“. Darüber hinaus werde das Frühschwimmen „von nur sehr wenigen Personen genutzt“.

Als „Sofortmaßnahmen“ schlägt das Unternehmen vor, die Öffnungszeiten des Hallenbads an den Wochenenden auszudehnen und über die Aufgabe des Frühschwimmens zu diskutieren.

Des Weiteren empfiehlt das Gutachten, erneut die Preise für die beiden öffentlichen Bäder anzufassen. „In einem ersten Schritt sollten die nach wie vor sehr geringen Vermietansätze für Bahnen, Becken und Gesamtbad angehoben werden.“

Schließlich legt das Gutachten Rat und Verwaltungnahe, die „Angebotspolitik“ für das Frei- und das Hallenbad einschließlich der Gastronomiebereiche weiterzuentwickeln. Durch welche Maßnahmen könnten zum einen die vorhandenen Gäste stärker an die Bäder gebunden und zum anderen neue Zielgruppen erschlossen werden?, laute die Fragestellung. „Service- und Qualitätsmerkmale sind hier ebenfalls zu beachten.“ Das Angebot gelte es, „an die Bedürfnisse der Zielgruppen anzupassen, um attraktive Paketangebote zu schnüren. Während das Freibad die Themen Spaß und Familie sehr gut bedient, sollte im Hallenbad analog Positionierung stärker auf Sport / Fitness und Gesundheit fokussiert werden.“