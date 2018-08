„Fisch muss schwimmen“ soll Festivaltradition in Achim begründen

Konzept für Acoustic-Festival

+ © Hägermann Thomas van der Schalk und Ulrik Borcherdt stellen das Plakat zum ersten Achimer Musikfestival mit rein akustischer Musik vor. Davon sollen sich Besucher nicht irreführen lassen: „Laut wird es trotzdem“, sagen die Organisatoren. © Hägermann

Achim - Von Bernd Hägermann. Zwei Freunde seit Schultagen – Ulrik Borcherdt, heute Geschäftsführer von Solight, und Thomas van der Schalk, heute unter anderem Mitglied von Fishbait Tree – sind die Initiatoren des ersten Achimer Acoustic-Festivals. Die Veranstaltung steigt am 20. Oktober in der Aula des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums. Die Idee dazu keimte vor rund einem Jahr und erblühte so richtig vor einigen Monaten.