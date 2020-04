Nabu-Experte warnt davor, Wespen eigenhändig zu entfernen

„Die Finger von den Nestern lassen“

+ Nicht alle Wespen haben es im Sommer auf Süßes abgesehen. Einige Arten interessieren sich schlichtweg nicht dafür. Foto: Winfried Faust

Achim - Von Sandra Bischoff. Die Wespen sind früh dran in diesem Jahr, etwa zwei Wochen früher als üblich, sagt Eckhard Jäger. Einige Anfragen mit Bitte um Hilfe haben den beim Naturschutzbund (Nabu) Achim zuständigen Fachmann für Wespen und Co. in diesen Tagen schon erreicht. „Die Leute sind wegen Corona viel zu Hause, da fällt ihnen eher auf, dass da mal Wespen durch den Garten fliegen“, sagt Jäger.