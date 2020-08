Feuerwehr rückt zum Badener Bahnhof aus

„Personen stecken im gläsernen Fahrstuhl fest“ – mit diesen Einsatzstichworten wurde die Feuerwehr Baden am späten Donnerstagnachmittag zum Badener Bahnhof alarmiert. Als die Ehrenamtlichen die Station erreichten, fanden sie jedoch keine Menschen mehr im Aufzug vor. Da unklar war, ob tatsächlich ein Defekt vorlag, deaktivierten die Feuerwehrleute den betroffenen Aufzug am Gleis in Richtung Verden. Zu groß war die Gefahr, dass bei mehr als 30 Grad und sengender Sonne erneut Personen im gläsernen Fahrstuhl festsitzen könnten. Text / Foto: Butt